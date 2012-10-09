تاسیس نظام ولایی و الهی یکی از برکات انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با جمعی از پرسنل دانشکده فرماندهی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به وظیفه خطیر مردم در قبال نظام اسلامی، تاکید کرد: امروز یکی از وظایف مهم عامه مردم به ویژه پاسداران حراست و پاسداری از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید این انقلاب را شناخت که چگونه زور و استکبار را از مملکت بیرون کرد.



تاسیس نظام ولایی و الهی یکی از برکات انقلاب بوده است



وی با تبیین برکات انقلاب اسلامی،‌ گفت: یکی از مهم ترین برکات انقلاب، تاسیس نظام ولایی و الهی بعد از قرن ها استبداد و استکبار بوده است، به گونه ای که همه مستکبرین عالم را به وحشت انداخته است.



این مرجع تقلید با اشاره به دوران سابق و ظلم حاکمان جور، ادامه داد: سلاطین و پادشاهان در حق مردم بسیار ظلم و ستم روا می داشتند و فقط به دنبال عیش و خوشگذرانی خود بودند و بارها مملکت را به اجانب فروختند.



وی به یکی دیگر از برکات انقلاب اسلامی اشاره کرده و افزود: دستاورد دیگر انقلاب اسلامی شجاعت و عزت‌بخشی به مردم بود چرا که مردم پیش از آن خودباخته آمریکا و اروپا بودند و افراد متدین را مردمی عقب افتاده و نادان تلقی می کردند و در مقابل، کسانی که طرفدار غرب بودند را مردمی روشنفکر به حساب می‌آوردند.



دستیابی به انرژی هسته ای تجلی اراده ملی و شجاعت مردم ایران است



این مرجع تقلید با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی در زمینه‌های گوناگون، یادآور شد: دستیابی به انرژی هسته ای و صنایع هوا فضا و دیگر پیشرفت ها همگی تجلی اراده ملی و شجاعت مردم ایران است.



امروز دشمنان اسلام به جنگ با شخص پیامبر(ص) آمده‌اند



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به دشمنی غرب علیه ملت ایران، ادامه داد: امروز دشمنان اسلام به جنگ با شخص پیامبر(ص) آمده اند و همه ما وظیفه داریم چهره واقعی آمریکا و صهیونیست ها را بیشتر شناخته و به دیگر ملت ها هم بشناسانیم چرا که دشمنان کینه توز روز به روز نفاق و عداوت خود را به اسلام بیش از پیش نشان می دهند.



وی با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن مجید، تاکید کرد: قرآن کریم، تقوا و استقامت در راه حق را رمز موفقیت و پیشرفت معرفی کرده است و همه ما باید این دستورالعمل قرآنی را سرلوحه کار خود قرار بدهیم.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی در پایان با حساس بیان کردن اوضاع امروز دنیا گفت: اولین و مهم ترین سلاح در جنگ نرم هوشیاری و بیداری و بصیرت است و همه ما باید گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب باشیم تا به فرموده امام راحل(ره) به مملکت آسیبی نرسد.