به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اجرای پروژه های سدسازی در لرستان اظهار داشت: در این استان تا قبل از دولت نهم هیچ پروژه خاصی در حوزه منابع آب و برق اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه فعالیتها در این زمینه در استان در دولت نهم و دهم آغاز شده است، بیان داشت: در این زمینه اعتبارات اختصاص داده شده به این استان چند برابر گذشته بوده است.

ذبیحی با اشاره به اجرای پروژه های استانی و ملی در حوزه آب در لرستان بیان داشت: در حال حاضر 7 سد منطقه ای در این استان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه دو سد استان دارای پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد هستند، بیان داشت: همچنین دو سد ایوشان و مروک نیز دارای پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد بوده و آماده آبگیری هستند.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه امید می رود این چهار پروژه تا پایان دولت دهم به پایان برسد، بیان داشت: همچنین هم اکنون سدهای برق آبی رودبار و بختیاری در استان در حال احداث هستند.

ذبیحی روند اجرای سد رودبار را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: سد بختیاری نیز بلندترین سد دوقوسی دنیا بوده که هم اکنون مسیر دسترسی به این پروژه در حال احداث است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک عملیات اجرایی سه سد دیگر در لرستان آغاز می شود، عنوان کرد: کسری بودجه برای اجرای پروژه های سدسازی تنها مختص به لرستان نیست و این مشکل در استانهای دیگر هم وجود دارد.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: برای پرداخت اعتبار مورد نیاز پروژه های لرستان به دنبال منابعی هستیم تا بتوانیم اعتبارات لازم و بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم.

ذبیحی با اشاره به در دست اجرا و مطالعه بودن 14 سد در این استان، افزود: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده در حوزه اجرای پروژه قمرود دو سد اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سد مروک آماده آبگیری است، بیان داشت: پیمانکار این پروژه اعلام آمادگی کرده که در صورت اعلام تاریخ آبگیری ظرف مدت زمان دو هفته کارهای مربوط به آبگیری را انجام دهد.

قائم مقام وزیر نیرو یادآور شد: با توجه به اینکه آبگیری سد در هر زمانی امکان پذیر نیست و زمان خاصی را می طلبد برنامه ریزی شده است تا در فصل سیلابها و بارندگی کار آبگیری از این سد انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه آبگیری سد مروک ربطی به بدهی این پروژه به پیمانکار ندارد و در اولین فرصت کار آبگیری پروژه انجام خواهد شد، بیان داشت: نگاه دولت نهم و دهم در تخصیص اعتبارات پروژه های حوزه وزارت نیرو در استان مثبت بوده است.

ذبیحی با بیان اینکه لرستان یکی از فعال ترین استانها در زمینه اجرای پروژه های حوزه آب بوده است، افزود: بودجه های منابع آب استان زمانی 20 میلیارد بوده و هم اکنون به بالای 100 میلیارد تومان رسیده است.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ما هم دغدغه پروژه های حوزه آب لرستان را داریم، تصریح کرد: ما نیز اعتقاد داریم که ظرفیت استان لرستان بیش از این است ولی شروع خوبی در دولت نهم و دهم صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، سد مروک استان لرستان در 37 کیلومتری شمال غرب دورود و در بخش سیلاخور قرار گرفته و به نوعی بزرگترین سد خاکی در دست اجرا در لرستان است. این سد خاکی از سال 1382 آغاز و از نوع سنگریزه ای با هسته رسی به ارتفاع 67 متر بوده که ظرفیت نهایی ذخیره آب این سد حدود 120 میلیون مترمکعب است.

سد مروک در استان لرستان و در شمال غربی شهرستان دورود بر روی رودخانه تیره احداث شده است. مطالعات اولیه اجرای این سد مخزنی در قالب مطالعات منابع آب و خاک دشت سیلاخور از سال ۶۳ شروع و پس از یک توقف چند ساله به خاطر جنگ تحمیلی این مطالعات در سال ۷۴ خاتمه یافت.

سد مخزنی مروک یک سد مخزنی خاکی سنگریزه ای با هسته رسی با طول تاج ۴۵۱ متر، عرض تاج ۱۵ متر و ارتفاع ۶۷ متر از کف رودخانه و حجم مخزن آن ۱۲۰ میلیون متر مکعب است.

حجم بدنه این سد سه میلیون و ۶۵۵ هزار متر مکعب و متوسط حجم آب تنظیمی سالانه آن را ۵۰میلیون متر مکعب است که عملیات اجرایی آن شامل سیستم انحراف سد و احداث دو رشته تونل، در سال ۸۱ و عملیات اجرایی بدنه آن نیز در آذرماه ۸۲ آغاز شده است.

این در حالیست که بعد از گذشت بیش از 9 سال از آغاز این پروژه در آخرین اظهار نظر، مسئولان استان از آبگیری مروک طی سالجاری خبر داده اند که باید منتظر ماند و دید که آیا این امر تحقق می یابد یا خیر!