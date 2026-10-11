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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

ثبت ۲۰۰ فرصت شغلی در سامانه رصد شهرستان خاش

ثبت ۲۰۰ فرصت شغلی در سامانه رصد شهرستان خاش

خاش- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاش گفت: از مجموع تعهد ایجاد ۹۵۸ فرصت شغلی در این شهرستان طی سال جاری، تاکنون حدود ۲۰۰ فرصت شغلی در سامانه رصد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ریگی، اظهار کرد: با توجه به روند ثبت فرصت‌های شغلی، پیش‌بینی می‌شود دستگاه‌های اجرایی تا پایان مهرماه دست‌کم ۵۰ درصد تعهد اشتغال خود را در سامانه رصد ثبت کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاش، با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی افزود: اطلاعات متقاضیان مستقل و پشتیبان این تسهیلات از سوی دستگاه‌های مربوط در حال جمع‌آوری است تا پس از تکمیل پرونده‌ها، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

وی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را از محورهای مهم توسعه شهرستان دانست و بر تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

ریگی با اشاره به ظرفیت‌های خاش در بخش‌های کشاورزی، معدن، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران و متقاضیان طرح‌های اقتصادی افزود: موانع اجرای طرح‌ها باید با جدیت بررسی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود تا طرح‌های نیمه‌تمام و راکد دوباره فعال شده و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.

کد مطلب 6974824

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