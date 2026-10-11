ثبت ۲۰۰ فرصت شغلی در سامانه رصد شهرستان خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ریگی، اظهار کرد: با توجه به روند ثبت فرصت‌های شغلی، پیش‌بینی می‌شود دستگاه‌های اجرایی تا پایان مهرماه دست‌کم ۵۰ درصد تعهد اشتغال خود را در سامانه رصد ثبت کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاش، با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی افزود: اطلاعات متقاضیان مستقل و پشتیبان این تسهیلات از سوی دستگاه‌های مربوط در حال جمع‌آوری است تا پس از تکمیل پرونده‌ها، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

وی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را از محورهای مهم توسعه شهرستان دانست و بر تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

ریگی با اشاره به ظرفیت‌های خاش در بخش‌های کشاورزی، معدن، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران و متقاضیان طرح‌های اقتصادی افزود: موانع اجرای طرح‌ها باید با جدیت بررسی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود تا طرح‌های نیمه‌تمام و راکد دوباره فعال شده و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.