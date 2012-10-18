کنگره سنگربانان صبور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سنگربانان صبور ظهر پنجشنبه 27 مهر ماه سال جاری در محل سالن بعثت سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با حضور سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج کشور،دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه، سردار عظیمی، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، سردار ریحانی، جانشین فرماندهی سپاه نبی اکرم(ص)، سردار کشوری، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی و کشوری برگزار شد.

این همایش همزمان با سالروز دیدار زنان جانباز بالای 70 درصد با مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و جانبازی و تجلیل از زنان جانباز بالای 70 درصد و همسران جانبازان بالای 70 درصد برگزار شد.

از جمله برنامه های این همایش می توان به سخنرانی رئیس سازمان بسیج کشور، سخنرانی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و استاندار کرمانشاه اشاره کرد.

از دیگر بخش های این کنگره پخش کلیپ دیداررهبر معظم انقلاب با زنان جانباز و خاطره گویی این جانبازان بود.

لازم به ذکر است، این همایش به مدت یک روز و با حضور جانبازان زن بالای 70 درصد سراسر کشور در حال برگزاری است.

گفتنی است، نمایشگاهی از آثار هنری مربوط به جنگ در حاشیه برگزاری این کنگره برپا شده و آماده بازدید شرکت کنندگان است.



