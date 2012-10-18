جزئیات جنایت در خیابان مدنی / خودکشی قاتل در محاصره پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته اقدام جنون آمیز پسر 23 ساله در خیابان مدنی جنایتی هولناک را رقم زد. عقربه های ساعت 11 و 30 دقیقه روز دوشنبه را نشان می داد که حسین وارد یک مغازه قصابی در خیابان مدنی تهران شد و با تهدید مرد قصاب چاقویش را گرفت. او سپس با چاقوی سلاخی مرد قصاب را مجروح کرد و از مغازه خارج شد. پسر جنایتکار سپس به سوی عابران حمله کرد و در طول مسیری 700 متری 10 زن و مرد دیگر را هدف حمله مرگبار خود قرار داد.

پس از اعلام این خبر تحقیقات گسترده ای برای دستگیری مرد جنایتکار آغاز شد و مجروحان به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شدند. یکی از مجروحان مرد 30 ساله ای بود که به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.در حالی تجسس های پلیس در این رابطه ادامه داشت حسین با مراجعه به پلیس قم خود را تسلیم کرد. او در بازجویی ها گفت : انگیزه خاصی برای این جنایت نداشته و صدائی در گوشش گفته که برو و مردم را با چاقو بزن. من هم به دستورات آن صدا عمل کردم. ساعت 12 روز سه شنبه پسر جنایتکار برای بازسازی صحنه قتل به محل حادثه منتقل شد که به دلیل ازدحام جمعیت و هجوم خانواده مقتول و مجروحان بازسازیی صحنه قتل نا تمام ماند. در ادامه عامل جنایت خیابان مدنی طی دو مرحله به پزشکی قانونی منتقل شد و سلامت روحی و روانی او و اعتیادش از سوی متخصصان مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به حساسیت پرونده روند رسیدگی به آن به صورت ویژه ادامه دارد و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده خواهد شد.

کلاهبرداری میلیاردی دختر جوان

در این هفته دختر تبهکار که با همدستی خواستگارش هفت میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. دختر جوان به بهانه سرمایه گذاری در بازار ارز از افرااد زیادی پول گرفته و پس از آن متواری شده بود. او برای فریب طعمه های خود در ابتدا سود خوبی به آنها داده بود اما پس از گرفتن حدود هفت میلیارد تومان از سرمایه گذاران به طور ناگهانی ناپدید شد.

با طرخ شکایت های مشابه علیه زن تبهکار کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده و در گام نخست خواستگار متهم را دستگیر کرده و دریافتند دختر جوان به سرمایه گذاران چک خواستگارش را داده و او را هم فریب داده است. سرانجام مخفیگاه دختر کلاهبردار از سوی کارآگاهان شناسایی شد و ماموران او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

خودکشی مرد جنایتکار

از دیگر اخبار حوادث مهم این هفته خودکشی مرد جنایتکار در محاصره ماموران پلیس بود. 10 مهر امسال زنی با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی از ناپدید شدن پسر 40 ساله اش خبر داد . او در شکایت خود به ماموران گفت : او چند روز قبل از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت در ابتدا تلفنی با هم در ارتباط بودیم اما ناگهان تماس تلفنی او هم قطع شد.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره یازدهم اطلاع پیدا کردند که فقدانی به واسطه اعتیاد به مصرف موادمخدر از نوع شیشه ، با یکی از اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر در بومهن و پردیس ، به هویت آرش . ف 37 ساله در ارتباط بوده که با انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که فقدانی در زمان خروج از منزل ، قصد خرید موادمخدر از آرش . ف را داشته است .

با محاصره ی مخفیگاه آرش ، وی پس از اطلاع از حضور مأموران در محل ابتدا تلاش داشت تا با استفاده از یک قبضه شمشیر از محل متواری شود که با شلیک چند تیر هوایی از سوی کاراگاهان و با توجه به محاصره محل ، موفق به این کار نشد و به طبقه دوم مخفیگاه خود بازگشت . آرش که راه فراری برای خود پیدا نکرده بود ، با تهدید یک قبضه چاقو ( خنجر ) کارآگاهان را تهدید کرد که در صورت تلاش آنها برای دستگیری وی ، اقدام به خودکشی خواهد کرد و در حالیکه کارآگاهان تلاش داشتند تا از طریق گفتگو او را مجبور به تسلیم شدن کنند ، اقدام به خودکشی کرد که قبل از حضور اورژانش در محل و به شدت جراحت وارده و خونریزی شدید حاصل آن ، در طبقه دوم مخفیگاهش فوت کرد.

قتل خواهر به خاطر سوءظن

همچنین مرد جوان که به خاطر سوءظن خواهرش او را به طرز هولناکی به قتل رسانده بود ،در این هفته جزئیات جنایتش را تشریح کرد.

ماموران پلیس شهرستان فسا پس از اطلاع از قتل دختر جوانی در این شهر تحقیقات در این رابطه را آغاز کردند. تیم جنائی پس از حضور در محل دریافتند نرگس به دلیل اصابت ضربه های جسم تیز به گردنش جان باخته است. عامل جنایت قبل از قتل دست و پای قربانی را با طناب بسته بود.سرقت نشدن طلاهای قربانی و وسایل خانه و نبود آثاری از ورود به زور بر روی در احتمال قتل از سوی قاتلی آشنا و با انگیزه انتقامجویی را مطرح کرد.ماموران در جریان تحقیقات دریافتند که مقتول با یکی از برادرانش به نام نیما اختلاف داشته است. با کشف این سرنخ نیما دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد که در بازجویی های مقدماتی منکر قتل شد.

ماموران که متوجه تناقض گویی های پسر جوان شده بودند به بازجویی ها ادامه دادند. تنها مظنون جنایت سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت : مدتی بود به خواهرم مظنون بودم. تصور می کردم که او ارتباط پنهانی دارد. برای رهائی از این افکار تصمیم به قتل نرگس گرفتم به همین خاطر شب حادثه با تهیه چاقوئی به خانه رفتم و دست و پای خواهرم را بستم و در حالی که التماس می کرد او را کشتم.

افشای راز 7 جنایت

در این هفته کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان دو برادر مسلحی را در این شهر دستگیر کردند که در جریان یک اختلاف طایفه ای چهار تن را با شلیک گلوله به قتل رسانده بودند. سال 78 در یکی از روستاهای فارس اختلافی در میان دو خانواده ایجاد می شود که این اختلاف به یک فقره قتل منجر می شود.پس از این اتفاق به دلیل عدم رجوع این دو خانواده به قانون و اقدام به انتقام جویی این موضوع ادامه پیدا می کند به نحوی که طی 13 سال هفت نفر از این دو خانواده به قتل می رسند.سال 78، 83،85، و91 این قتلها انجام شده که شروع تمامی این قتلها اختلاف کوچک خانوادگی بوده است.

با انجام کارهای اطلاعاتی و انجام طراحی های مختلف عملیاتی محلهای فعالیت این افراد شناسایی شد و سپس در یک عملیات دو نفر که برادر هستند از یک خانواده دستگیر شدند. چهار فقره قتل به این دو برادر نسبت داده شده که پس از انجام این قتلها به استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مازنداران و.. پناه برده بودند.