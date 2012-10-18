  1. ورزش
۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

برنامه دیدارهای جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

برنامه دیدارهای جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

کمیته برگزاری رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در امارات، هتل و محل اقامت تیم‌های جوانان حاضر در این رقابت‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این رقابت‌ها از 13 آبان در امارات آغاز خواهد شد و تیم جوانان ایران که در گروه اول مسابقات با تیم‌های امارات، کویت و ژاپن هم‌گروه است در هتل "مانگرو" در راس الخیمه امارات به همراه تیم‌های امارات، ژاپن، کویت، کره شمالی، ازبکستان، ویتنام و اردن اقامت خواهند کرد.

هشت تیم دیگر این رقابت‌ها یعنی تیم‌های کره جنوبی، چین، تایلند، عراق، استرالیا، عربستان سعودی، سوریه و قطر در هتل "کونکورد" در فجیره اقامت می‌کنند.

- برنامه دیدارهای گروه اول رقابت‌های فوتبال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
شنبه - 13/8/91
* امارات - کویت، ساعت 16:30
* ژاپن - ایران، ساعت 20:30

دوشنبه - 15/8/91
* کویت - ژاپن، ساعت 16:30
* ایران - امارات، ساعت 20:30

چهارشنبه - 17/8/91
* امارات - ژاپن، ساعت 20:30
* ایران - کویت، ساعت 20:30

کد مطلب 1722986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها