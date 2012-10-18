برنامه دیدارهای جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این رقابت‌ها از 13 آبان در امارات آغاز خواهد شد و تیم جوانان ایران که در گروه اول مسابقات با تیم‌های امارات، کویت و ژاپن هم‌گروه است در هتل "مانگرو" در راس الخیمه امارات به همراه تیم‌های امارات، ژاپن، کویت، کره شمالی، ازبکستان، ویتنام و اردن اقامت خواهند کرد.

هشت تیم دیگر این رقابت‌ها یعنی تیم‌های کره جنوبی، چین، تایلند، عراق، استرالیا، عربستان سعودی، سوریه و قطر در هتل "کونکورد" در فجیره اقامت می‌کنند.

- برنامه دیدارهای گروه اول رقابت‌های فوتبال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

شنبه - 13/8/91

* امارات - کویت، ساعت 16:30

* ژاپن - ایران، ساعت 20:30

دوشنبه - 15/8/91

* کویت - ژاپن، ساعت 16:30

* ایران - امارات، ساعت 20:30

چهارشنبه - 17/8/91

* امارات - ژاپن، ساعت 20:30

* ایران - کویت، ساعت 20:30