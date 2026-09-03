انتقال گسترده مزدوران عربستان به استان تعز یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی تسلط ارتش و انصارالله یمن بر مناطق وسیعی در استان تعز و پیشروی به سمت بندر المخا، دولت مستعفی یمن وابسته به عربستان سعودی اقدام به انتقال گسترده نیرو به این استان کرده است.

این در حالی است که روز گذشته در جریان پیشروی نیروهای یمنی در استان تعز شماری از فرماندهان رده بالای مزدوران عربستان کشته و یا زخمی شده و بسیاری نیز فرار کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای یمنی با انجام یک پاتک گسترده علیه مزدوران عربستان، در حال پیشروی به سمت بندر المخا هستند.

الجزیره پیش از این گزارش داده بود که درگیری‌ها در تعز پس از حملات نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع مزدوران عربستان در تعز تشدید شده است.