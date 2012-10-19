کتاب زندگینامه آیت الله اشتهاردی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ششمین سالگرد درگذشت آیت‌الله محمد محمدی اشتهاردی شامگاه پنج شنبه در مسجد جامع اشتهارد و با حضور جمعی زیادی از مردم و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام محمدصابر جعفری، پژوهشگر در حوزه مهدویت حضور داشت و به تبیین شخصیت مرحوم مجتهدی پرداخت.

در این برنامه همچنین از کتاب زندگینامه آیت‌الله اشتهاردی با حضور مسئولان رونمایی شد.

این کتاب از سوی انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، با شمارگان دو هزار نسخه و بهای 15 هزار ریال به چاپ رسیده است.

این کتاب دربردارنده چند بخش مختلف همچون تولد، ورود به حوزه، آغاز نویسندگی با کتاب «سیمای بلال حبشی» و درگذشت آیت‌الله محمدی اشتهاردی است.

آیت‌الله اشتهاردی حدود 200 عنوان کتاب در حوزه‌های دین، تاریخ اسلام، تفسیر قرآن و اعتقادات به چاپ رسانده و از آثار وی می‌توان به «تفسیر نمونه»، «سیره چهارده معصوم(ع)»، «سوگ‌نامه آل محمد(ص)» و «قصه‌های قرآن» اشاره کرد.

کتاب زندگینامه آیت‌الله محمد محمدی اشتهاردی به قلم فرزند وی، مجید ملامحمدی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان نگاشته شده است.



محمد ملامحمدی مشهور به محمد محمدی اشتهاردی (۱ بهمن، ۱۳۲۳ اشتهارد - ۲۸ آذر، ۱۳۸۵ قم) مفسر قرآن، نویسنده حوزه علمیه قم بود. وی همچنین از اعضای اصلی تفسیر نمونه قرآن بوده‌است.



در کودکی، نخست به مکتب‌خانه برای یادگرفتن روخوانی قرآن، سپس به دبستان رفت و در کلاس پنجم در تعطیلات تابستانی به حوزه علمیه اشتهارد که از چند نفر محدود در حسینیه محل، تشکیل می‌شد جذب شد لذا دبستان را رها کرده و به تحصیل ادبیّات علوم حوزوی مشغول شد.



محمدی اشتهاردی کتاب سیوطی را می‌خواند، که در سال ۱۳۳۸ به قم برای ادامهٔ تحصیل مهاجرت کرد. قبل از ازدواج نخست در مدرسه‌ستیه، سپس در مدرسه‌حجتیه و مدرسه‌خان و مدرسه‌فیضیه مسکن گزید. دوره سطح را بیش‌تر توسط حسین شب‌زنده‌دار، غلامرضا صلواتی، علی‌پناه اشتهاردی، علی مشکینی و ناصر مکارم شیرازی خواند و چند سال در درس خارج در کلاس هاشم آملی‌وناصر مکارم شیرازی، وسیدمحمدرضا گلپایگانی شرکت نمود.

بخشی از منظومهٔ سبزواری و فلسفه را در محضر جعفر سبحانی، و مهدی حائری و بخشی از علوم روز را در کلاس محمد محقق‌لاهیجی (نماینده آیت‌الله بروجردی در آلمان) آموخت. همچنین در درس تفسیر خزعلی نیز شرکت نمود .



حضور در کلاسهای تفسیر میرزا ابوالفضل زاهدی سبب گرایش وی به نویسندگی گردید. چندی بعد کتابی پیرامون بلال حبشی در سال ۱۳۴۶ نوشت. سپس در سال ۱۳۴۷ کتاب پندهای جاویدان را نوشت و این آغازی شد که تا پایان عمر خویش بیش از ۲۵۰ اثر را به رشته تحریر درآورد. همچنین در تفسیر نمونه و تفسیر پیام قرآن مشارکت نمود.[



محمدی اشتهاردی در سال ۱۳۵۲ در یک سانحه رانندگی دچار چندین شکستگی می‌ شود.

همچنین ۸ سال بعد سکته مغزی عوارض متفاوت تری برایش ایجاد کرد که ناچار برای مداوا و جراحی مغز و اعصاب رهسپار آلمان شد.

این مساله باعث کم تحرکی او شد لذا در سال ۱۳۸۲ درگیر بیماری سرطان روده شده و با وجود تحمل ۲ جراحی و ۳ دوره شیمی‌درمانی، در نهایت در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ درگذشت و در قبرستان شیخان قم دفن شد.