به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح جمعه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری یادواره 115شهید شهرستان دیر اظهار داشت: برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی باید راه شهیدان را ادامه دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: برگزاری آیین های بزرگداشت شهدا نیز یکی از برنامه هایی است که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمک می کند.

فرماندار دیر بیان کرد: باید تلاش شود به صورت مستمر با برگزاری آیین بزرگداشت شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و رشادت‌های این عزیزان در جامعه گرامی داشته شود.

وی خواستار تلاش برای تبیین سیره و اندیشه‌های شهدا و انتقال آن به نسل جوان شد و اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدا تجلیل از رشادت‌ها وایثارگری‌ها رزمندگان اسلام است.

بحرانی از مدیران شهرستان خواست در برگزاری مراسم باشکوه یادواره شهدای شهرستان مشارکت و حضوری فعال داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه دیر نیز در این آئین گفت: تجلیل و تکریم شهدا برای ملت ما به ویژه نسل جوان به منظور سرلوحه و چراغ زندگی قرار دادن راه شهدا در همه عرصه‌های زندگی لازم است.

سرهنگ پاسدار حسن فخرایی افزود: برگزاری یادواره های شهدا یکی از مهمترین عوامل در راستای ترویج فرهنگ ایثار است.

وی گفت: همه باید همکاری کنیم که یادواره شهدای شهرستان به نحواحسن درشهرستان برگزارشود.

شهرستان دیر115شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.