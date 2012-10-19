  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

بحرانی تاکید کرد:

ضرورت تلاش برای تبیین سیره و اندیشه‌های شهدا

ضرورت تلاش برای تبیین سیره و اندیشه‌های شهدا

دیر - خبرگزاری مهر: فرماندار دیر خواستار تلاش برای تبیین سیره و اندیشه‌های شهدا و انتقال آن به نسل جوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح جمعه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری یادواره 115شهید شهرستان دیر اظهار داشت: برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی باید راه شهیدان را ادامه دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: برگزاری آیین های بزرگداشت شهدا نیز یکی از برنامه هایی است که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمک می کند.

فرماندار دیر بیان کرد: باید تلاش شود به صورت مستمر با برگزاری آیین بزرگداشت شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و رشادت‌های این عزیزان در جامعه گرامی داشته شود.

وی خواستار تلاش برای تبیین سیره و اندیشه‌های شهدا و انتقال آن به نسل جوان شد و اضافه کرد:  برگزاری یادواره شهدا تجلیل از رشادت‌ها وایثارگری‌ها رزمندگان اسلام است.

بحرانی از مدیران شهرستان خواست در برگزاری مراسم باشکوه یادواره شهدای شهرستان مشارکت و حضوری فعال داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه دیر نیز در این آئین گفت: تجلیل و تکریم شهدا برای ملت ما به ویژه نسل جوان به منظور سرلوحه و چراغ زندگی قرار دادن راه شهدا در همه عرصه‌های زندگی لازم است.

سرهنگ پاسدار حسن فخرایی افزود: برگزاری یادواره های شهدا یکی از مهمترین عوامل در راستای ترویج فرهنگ ایثار است.

وی گفت: همه باید همکاری کنیم که یادواره شهدای شهرستان به نحواحسن درشهرستان برگزارشود.

شهرستان دیر115شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

کد مطلب 1723388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها