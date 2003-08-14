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۲۳ مرداد ۱۳۸۲، ۱۰:۵۳

دكتر علي فاضل در گذشت

دكتر علي فاضل در گذشت

دكتر علي فاضل استاد دانشگاه ، نويسنده و پژوهشگر معاصر روز سه شنبه 21 مردادماه 1382 پس از يك دوره بيماري در تهران در گذشت .

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" دكتر علي فاضل در سال 1302 در مشهد متو لد شد . دوران تحصيلات ابتدايي را در دبستان علميه مشهد گذراند . چون نزد پدربه آموزش زبان عربي پرداخته بود پس از دانشسراي مقدماتي دبير زبان عربي در دبيرستانهاي مشهد شد. 
وي  تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه تهران آغاز و  همزمان در دو دانشكده ادبيات و حقوق به تحصيل پرداخت ، تااينكه اعلام شد دانشجويان فقط حق ادامه تحصيل در يك رشته را دارند . فاضل رشته ادبيات را انتخاب كرد و رساله دكتري  خود را با استاد علامه بديع الزمان فروزانفر با عالي ترين درجه گذراند. 
وي مدتي معاونت وزير فرهنگ وقت و همچنين مدتي مديريت كل دبيرخانه شوراي عالي  فرهنگ را به عهده داشت .
دكتر علي فاضل در ادامه زندگي سراسر عشق و ايثار به فرهنگ و زبان ايران زمين در دانشگاه ملي وقت به تدريس پرداخت و چند سالي هم رئيس گروه ادبيات دانشگاه ملي بود .
وي در سالهاي اخير ضمن تاليف و تصحيح و پژوهش چندين كتاب ، چند ماه در سال را به دعو ت دا نشگاه بر لين به آلمان سفر مي كرد و در آن دانشگاه به تحقيق وتدريس مي پرداخت كه به دليل خدمات ادبي، از طرف مقامات آن دانشگاه مورد تحسين و تشويق قرار گرفت.
فاضل در ايران نيز بنا به دعوت دكتر مهدي محقق عضو هيات عالي انجمن آثار مفاخر فرهنگي و در سال 1369 برنده جايزه كتاب سال شد، كه عين آن جايزه را در مشهد  براي دانشجويان نيازمند استفاده كرد .
دكتر علي فاضل كه همواره به تحقيق و پژوهش عشق مي ورزيد چندين كتاب و دهها مقاله منتشر كرده است كه  برخي از آنها بد ين شرح است .
1- تصحيح و تو ضيح « انس التائبين » ( متن عرفاني به زبان پارسي روان و شيوا) 2- مقابله و تصحيح و مقدمه و توضيح بر كتاب « روضه المذ نبين و حبه المشتاقين» 3- تصحيح  ، تحشيه و مقدمه بر كتاب « مفتاح الجنات » ( متن عرفاني به زبان فارسي ) 4- شرح احوال و نقد و تحليل آثار احمد جام  5- ازجام شيخ جام 6- تصحيح و توضيح  كتاب« منتخب سراج السائرين » .
                                                                                                                                                  

 
کد مطلب 17254

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