دكتر علي فاضل در گذشت

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" دكتر علي فاضل در سال 1302 در مشهد متو لد شد . دوران تحصيلات ابتدايي را در دبستان علميه مشهد گذراند . چون نزد پدربه آموزش زبان عربي پرداخته بود پس از دانشسراي مقدماتي دبير زبان عربي در دبيرستانهاي مشهد شد.

وي تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه تهران آغاز و همزمان در دو دانشكده ادبيات و حقوق به تحصيل پرداخت ، تااينكه اعلام شد دانشجويان فقط حق ادامه تحصيل در يك رشته را دارند . فاضل رشته ادبيات را انتخاب كرد و رساله دكتري خود را با استاد علامه بديع الزمان فروزانفر با عالي ترين درجه گذراند.

وي مدتي معاونت وزير فرهنگ وقت و همچنين مدتي مديريت كل دبيرخانه شوراي عالي فرهنگ را به عهده داشت .

دكتر علي فاضل در ادامه زندگي سراسر عشق و ايثار به فرهنگ و زبان ايران زمين در دانشگاه ملي وقت به تدريس پرداخت و چند سالي هم رئيس گروه ادبيات دانشگاه ملي بود .

وي در سالهاي اخير ضمن تاليف و تصحيح و پژوهش چندين كتاب ، چند ماه در سال را به دعو ت دا نشگاه بر لين به آلمان سفر مي كرد و در آن دانشگاه به تحقيق وتدريس مي پرداخت كه به دليل خدمات ادبي، از طرف مقامات آن دانشگاه مورد تحسين و تشويق قرار گرفت.

فاضل در ايران نيز بنا به دعوت دكتر مهدي محقق عضو هيات عالي انجمن آثار مفاخر فرهنگي و در سال 1369 برنده جايزه كتاب سال شد، كه عين آن جايزه را در مشهد براي دانشجويان نيازمند استفاده كرد .

دكتر علي فاضل كه همواره به تحقيق و پژوهش عشق مي ورزيد چندين كتاب و دهها مقاله منتشر كرده است كه برخي از آنها بد ين شرح است .

1- تصحيح و تو ضيح « انس التائبين » ( متن عرفاني به زبان پارسي روان و شيوا) 2- مقابله و تصحيح و مقدمه و توضيح بر كتاب « روضه المذ نبين و حبه المشتاقين» 3- تصحيح ، تحشيه و مقدمه بر كتاب « مفتاح الجنات » ( متن عرفاني به زبان فارسي ) 4- شرح احوال و نقد و تحليل آثار احمد جام 5- ازجام شيخ جام 6- تصحيح و توضيح كتاب« منتخب سراج السائرين » .







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