به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دیر استان بوشهر از شناسایی و دستگیری کلاهبردار حرفه ای در این شهرستان و کشف اختلاس 350میلیونی خبر داد.

سرهنگ خضری تنگستانی افزود: پلیس آگاهی شهرستان دیر در پی کسب خبری و شکایت یکی از ادارات دولتی این شهرستان مبنی بر کاهش شدید درآمدهای اداره در چند ماهه اخیر بلافاصله وارد عمل شد. مأموران آگاهی پرونده لازم را تشکیل و ضمن تشکیل اکیپ عملیاتی ویژه تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس پس از بررسی های شبانه روزی به منشی خانم این اداره مظنون و ضمن هماهنگی با مقام قضایی وی را به پایگاه انتظامی انتقال داد.

وی گفت: متهم در بازجویی های انجام شده توسط پلیس به اختلاس 350 میلیون ریال از حساب اداره اعتراف کرد.

سوء استفاده از اعتماد هم خوابگاهی منجر به سرقت از حساب بانکی شد



دانشجویی که با سوء استفاده از اعتماد هم خوابگاهی خود اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ جهانشیری رئیس پلیس فتا استان بوشهر اعلام کرد: در پی شکایت یکی از دانشجویان بوشهر مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ چشمگیری از حساب وی دستور رسیدگی به این پرونده در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از اقدامات فنی و تخصصی و استعلام های گوناگون از بانک مشخص شد با مبلغ به سرقت رفته فقط شارژ تلفن همراه خریداری شده که پس از استعلام شماره شارژها از مخابرات، آدرس و مشخصات فرد استفاده کننده از شارژ مشخص شد.

این مسئول در ادامه گفت: پس از بدست آوردن آدرس، متهم را اظهار کرده و مورد بازجویی قرار دادیم، که ابتدا منکر هر جرمی شد اما زمانی که با مستندات این پلیس رو به رو شد لب به اعتراف گشود و گفت: از اعتماد هم خوابگاهیم زمان خرید اینترنتی سوء استفاده ، شماره حساب و اطلاعات حساب وی را ذخیره کردم.

سرهنگ جهانشیری در خاتمه هشدار داد : به هیچ عنوان به اطرافیان خود اعتماد نکنید و اطلاعات محرمانه حسابتان را در اختیار آنان قرار ندهید.