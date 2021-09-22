عضو اصلی باند کلاهبرداری اینترنتی ساکن ترکیه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سال گذشته، چندین نفر مالباخته به پلیس فتا مرکز استان مراجعه و اعلام داشتند که موجودی حساب‌های بانکی آنها توسط افرادی ناشناس و به صورت اینترنتی، برداشت و به سرقت رفته است.

وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که همه وجوه حاصل از جرایم به چند شماره حساب خاص منتقل و متهم یا متهمان نیز از یک شماره همراه مشخص استفاده کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: پس از احضار صاحب شماره حساب و تلفن همراه، مشخص شد که این شماره حساب بانکی و شماره همراه در اختیار وی نبوده و از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.

۳۵ فقره پرونده در ۲۰ استان

وی افزود: با پیگیری سرنخ‌های دیجیتال مجرمانه، هویت واقعی متهم اصلی که از بستگان صاحب حساب بود شناسایی و مشخص شد که متهم بوشهری و ساکن خارج از کشور است.

سردار سوسنی بیان کرد: تمامی برداشت‌ها و سرقت‌های اینترنتی توسط اعضا یک باند از همدستان این فرد در قالب طراحی درگاه‌های بانکی و سایت‌های خرید جعلی صورت پذیرفته که همگی ساکن کشور ترکیه هستند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بررسی تکمیلی نشانگر این موضوع بود که متهم، در حداقل ۳۵ فقره پرونده با موضوع برداشت اینترنتی غیر مجاز از طرف مراجع قضائی ۲۰ استان تحت تعقیب و تقریباً با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری متواری شده است.

دستگیری در بوشهر

وی تصریح کرد: با ادامه تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا و انسداد مسیرهای ارتکاب جرم این متهم، تمامی احتمالات تردد وی به کشور مدنظر قرار گرفته و پس از چندین ماه کار اطلاعاتی فشرده، به محض ورود متهم به کشور و حضور مخفیانه وی در استان، بعد از هماهنگی با مقام قضائی، در عملیات هماهنگ متهم در مخفیگاهش واقع در یکی از محله‌های شهر بوشهر با همکاری ویژه عوامل کلانتری ۱۳ جلالی بوشهر شناسایی، دستگیر و با صدور قرار مناسب قضائی روانه زندان شد.

سردار سوسنی تاکید کرد: با توجه به حجم بالای جرایم ارتکابی توسط وی و سایر اعضای باند و همچنین میزان بالای وجوهی که از این طریق از حساب‌های مالباختگان به سرقت رفته است، تحقیقات و بررسی‌های پلیسی و قضائی تا روشن شدن تمامی زوایای اعمال مجرمانه این افراد ادامه خواهد داشت.