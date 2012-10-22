به گزارش خبرنگار مهر، ‌آیین رونمایی از جلد نخست کتاب روایت زندگی حسن باقری به کوشش سعید علامیان عصر روز یکشنبه سی‌ام مهر در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سردار فتح الله جعفری، رئیس موسسه شهید باقری در سخنانی با اشاره به اهمیت پرداختن به شخصیت شهید باقری اظهار کرد: ‌آثار برجای مانده از شهید باقری عمدتاً صوتی یا روی کاغذ است و هنوز زمان بسیاری برای تجریه و تحلیل تمام آنها باقی مانده است.

وی با اشاره به قدرت شهید باقری در فرماندهی و هدایت عملیات‌های دفاع مقدس گفت:‌ ما تقریباً هر روز با این مسئله مواجهیم که نوع فرماندهی شهید باقری و پیش‌بینی او از برخی مسائل و اینکه نباید گذاشت صحنه کشور با مسائل پیچیده روبرو شود تا چه اندازه دشوار بوده است و او چگونه توانسته بود ازعهده آن برآید.

رئیس موسسه شهید باقری با اشاره به کتاب روایت زندگی شهید باقری گفت: این مجموعه در 3 جلد و با استفاده از نظرات بیش از 170 راوی شامل خانواده، دوستان، فرماندهان و ... در دست تدوین قرارگرفته و تلاش شده تا این کتاب با نگاهی نقادانه و به دور از هر نوع غلو در مورد شهید باقری صحبت کند.

جعفری همچنین افزود: شهید باقری را اگر افسانه کنیم، نابود می‌شود و به همین خاطر برای تالیف این کتاب بسیار دقیق شدیم که همه اسناد کنترل شود و از هیچ گونه کلمه و یا صفت برتری‌جویانه درباره او استفاده نشود.

سرعت را فدای صحت نکنیم

در ادامه این مراسم علیرضا کمری در سخنانی با اشاره به اینکه در تدوین چنین آثاری صحت مطالب نباید فدای سرعت انتشار آنها شود، گفت: ‌این کتاب در گونه زندگینامه نوشته شده است ‌و اصل مهم در تدوین زندگینامه‌ها بیان زندگی است. آدم‌های زیادی در طول سال‌های مختلف زندگی کرده و می کنند، اما چگونه زندگی کردن مهم است.

کمری ادامه داد: ‌زندگینامه افرادی چون شهید باقری تشخص‌نامه و تمایز‌نامه است و نوع غیرمتعارف آن است که می‌تواند سرآغاز شناخت شخصیت او شود.‌

این پژوهشگر حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس با اشاره به انواع روایت‌های موجود در این کتاب گفت:‌ یک منبع از روایت در مورد یک شخص، صحبت افراد مختلف در رابطه با اوست، روایت دوم چیزی است که در واقع می‌توان آن را روایت منعکس در روایات گفته شده در مورد یک موضوع نامید، به اعتقاد من بیش از هر چیز در مورد تالیف چنین کتاب‌هایی باید سلسله راویان کتاب را شخص کرد تا مشخص شود که هر کس چگونه به سوالات کتاب پاسخ داده است.

کمری تصریح کرد: ‌کارهای مبتنی بر روایت آغاز هستند و نه انجام، ‌این مجموعه و متن آن از جنس داده‌های اولیه است و این موضوع در کنار مسئله‌شناسی به خوبی مورد توجه نویسنده بوده است.

وی درپایان گفت: من 30 سال استٰ، ‌به این فکر می‌کنم که جنگ را چطور می‌توان شناخت؟ و چطور باید معرفی کرد؟ ‌شهید باقری کسی است که توانست حقیقت جنگ را بشناسد و درک کند و در آن وضعیت عجیب روزهای نخستین جنگ بفهمد که چه باید کرد؟ به همین خاطر زندگی او را می‌توان حاصل توامانی عقل و ایمان دانست و همه ما به خوبی می‌دانیم که معرفت و شناخت مقدمه هر عملی است.