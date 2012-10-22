ثبت نام الکترونیکی درخواست صدور سند مالکیت در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرآیین افزود: پیرو اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با اقدامات انجام شده، از دوشنبه اول آبانماه سال جاری، درخواست اسناد رسمی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، از طریق الکترونیکی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آیین نامه اجرایی آن، از تاریخ اول آبانماه امسال سامانه پذیرش تقاضای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور، آماده پذیرش درخواست‌های افراد خواهد بود.

مهرآیین گفت: این درخواست‌ها باید از طریق سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا به آدرس www.sabtemlak.ir ارسال شود، بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های یاد شده، از ضوابط ، نحوه اقدام و چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و نحوه ارسال مدارک آگاه شوند.

وی تصریح کرد:از این پس، تمامی تقاضاهای صدور اسناد مالکیت، تنها از طریق این سامانه و بدون حضور متقاضی انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در مورد آن دسته از متقاضیانی که به شبکه اینترنت دسترسی ندارند اظهار داشت: این افراد می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: افرادی که در گذشته نیز درخواست صدور سند رسمی داده‌اند اما سند آنان تا کنون صادر نشده است می‌بایست مجددا با ارائه تمامی مدارک در سامانه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ثبت نام کنند.

مهرآیین در ادامه گفت: تمامی مدارک مورد نیاز قید شده در سامانه اینترنتی باید از طریق پست به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال شود.

وی تصریح کرد: عدم ارسال مدارک به ادارات ثبت محل وقوع ملک موجب خواهد شد تا ثبت نام انجام شده با رعایت مقررات ابطال گردد.