  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

مهرآیین:

ثبت نام الکترونیکی درخواست صدور سند مالکیت در خراسان شمالی آغاز شد

ثبت نام الکترونیکی درخواست صدور سند مالکیت در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: ثبت نام الکترونیکی درخواست صدور سند مالکیت برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در خراسان شمالی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرآیین افزود: پیرو اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با اقدامات انجام شده، از دوشنبه اول آبانماه سال جاری، درخواست اسناد رسمی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، از طریق الکترونیکی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آیین نامه اجرایی آن، از تاریخ اول آبانماه امسال سامانه پذیرش تقاضای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور، آماده پذیرش درخواست‌های افراد خواهد بود.

مهرآیین گفت: این درخواست‌ها باید از طریق سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir   و یا به آدرس www.sabtemlak.ir  ارسال شود، بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های یاد شده، از ضوابط ، نحوه اقدام و چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و نحوه ارسال مدارک آگاه شوند.

وی تصریح کرد:از این پس، تمامی تقاضاهای صدور اسناد مالکیت، تنها از طریق این سامانه و بدون حضور متقاضی انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در مورد آن دسته از متقاضیانی که به شبکه اینترنت دسترسی ندارند اظهار داشت: این افراد می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: افرادی که در گذشته نیز درخواست صدور سند رسمی داده‌اند اما سند آنان تا کنون صادر نشده است می‌بایست مجددا با ارائه تمامی مدارک در سامانه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ثبت نام کنند.

مهرآیین در ادامه گفت: تمامی مدارک مورد نیاز قید شده در سامانه اینترنتی باید از طریق پست به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال شود.

وی تصریح کرد: عدم ارسال مدارک به ادارات ثبت محل وقوع ملک موجب خواهد شد تا ثبت نام انجام شده با رعایت مقررات ابطال گردد.

کد مطلب 1725710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها