مجید حسینخانی به کرمان بر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسینخانی پس از مدت ها در کرمان به روی صحنه می رود و طی آن جدیدترین آثارش را با همراهی گروه تهرانی وابات تقدیم هم استانی هایش می کند.

این کنسرت که مراحل نهایی اخذ مجوز خود را طی می کند قرار است هفته سوم آبان ماه جاری و به مناسبت سالروز تولد زنده یاد بسطامی برگزار شود.

این خواننده کرمانی که چند سالی است ساکن پایتخت شده است؛ هم اکنون با بهترین هنرمندان موسیقی کشور همکاری می کند و تاکنون اجراهای موفقی در تهران و خارج از کشور به همراهی استاد مجید درخشانی و گروه های نیستان، فاخته و ارفع برگزار کرده است.

صدای دلنشین و توانای او که با سبک و سیاق بسطامی طنین انداز می شود و رویکرد او به شعر شاعران قدیم و معاصر کرمان فضای تازه و دلنشینی در کارهایش ایجاد کرده و همین عامل فروش چشمگیر آلبوم هایش بوده است. پیش از این، آلبوم اولش به نام «ترنجستان» با آهنگ سازی استاد درخشانی و آلبوم دومش «یاد نگاه» با آهنگ سازی هومن مهدویان عرضه شد و «صبح پیوند» با آهنگ سازی پیروز ارجمند، سومین آلبوم اوست که تا مدتی دیگر روانه بازار می شود.

شعرهای اطهری کرمانی، ارفع کرمانی، سیدعلی میرافضلی، محمدعلی جوشایی و حامد حسینخانی در کارهای او بسیار استفاده شده است.

او همچنان در حال آماده سازی آثاری با آهنگ سازانی چون پیمان خازنی، سید عماد توحیدی و عیسی غفاری است.

