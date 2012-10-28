به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «ارائه یافته های پژوهش طرح مسئله حجاب در غرب؛ چالش ها و راهکارها» چهارشنبه 10 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 با سخنرانی دکتر علی ایلخانی پور، مجری طرح در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار می شود.

این نشست توسط گروه مطالعات فرهنگی جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

این نشست علمی چهارشنبه ساعت 12-10 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج) پائین تر از میدان ولیعصر(عج) خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.



حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقمند در این نشست آزاد است.