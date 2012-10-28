  1. دين، حوزه، انديشه
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

نشست مسأله حجاب در غرب برگزار می‌شود

نشست مسأله حجاب در غرب برگزار می‌شود

به همت پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشست علمی «ارائه یافته های پژوهش طرح مسئله حجاب در غرب؛ چالش ها و راهکارها» چهارشنبه 10 آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «ارائه یافته های پژوهش طرح مسئله حجاب در غرب؛ چالش ها و راهکارها» چهارشنبه 10 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 با سخنرانی دکتر علی ایلخانی پور، مجری طرح در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار می شود.

این نشست توسط گروه مطالعات فرهنگی جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
 
این نشست علمی چهارشنبه ساعت 12-10 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج) پائین تر از میدان ولیعصر(عج) خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقمند در این نشست آزاد است.
کد مطلب 1730224

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