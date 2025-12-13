به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به مناسبت هفته پژوهش نشستی با محوریت پژوهش‌های ارتباطی با عنوان مسائل، چالش‌ها و چشم انداز را برگزار می‌کند.

سخنرانان این نشست سیده فاطمه اجاق، منصور ساعی، بشیر معتمدی، معصومه تقی‌زادگان و احمد شاکری از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به همراه احمد عسگری مدیر روابط عمومی این پژوهشگاه، حامد طاهرکیا، صدرا خسروی، عبدالله کریم‌زاده از اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و حسین حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هستند.

این نشست روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۳ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک ۹ برگزار خواهد شد.