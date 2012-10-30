به گزارش خبرنگار مهر، آثار شهریار تیمورپور که بیشتر به‌عنوان چهره‌پرداز و طراح صحنه در عرصه‌ تئاتر و سینما شناخته شده است، کارهای انتزاعی و تجریدی با موضوع طبیعت است که با شیوه‌ جدیدی آنها را اجرا کرده است. ابزار اصلی وی برای نقاشی کارت تلفن باطله است که انعطاف لازم برای نقاشی شاخه و تنه‌ درختان را دارد.

تیمورپور فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران است .وی از نوادگان "محمد غفاری" ملقب به کمال الملک است و چندین نمایشگاه انفرادی طی سال‌های 57 تاکنون از جمله در خانه تئاتر برپا کرده است . وی در این نمایشگاه 20 اثر ارائه داده است.

بیتا عالی مهر فوق دیپلم فیلمسازی تدوین است. وی این سبک نقاشی را نزد شهریار تیمور پور آموخته و برای اولین بار در این نمایشگاه به ارائه 16 اثر شرکت کرده است.

نمایشگاه " توهمی از طبیعت" از هفتم تا 18 آبان ماه هر روز به جزءایام تعطیل از ساعت 9 تا 18پذیرای حضور دوست داران هنر ایرانی است.

نگار خانه شیخ هادی در خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، کوچه شهید حسین سخنور، نبش خیابان شیخ هادی واقع شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 8-66498587 تماس بگیرید.