2 هزار خانوار بخش مرکزی شیروان تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند

دولت اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش مرکزی شیروان دارای 11 هزار و 60 خانوار است که از این تعداد دو هزار و 395 خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستایی و عشایری قرار دارند.

وی افزود: از تعداد کل بیمه شده های روستایی و عشایری این بخش 188 خانوار معرفی شده کمیته امداد امام خمینی(ره)، 313 خانوار معرفی شده بهزیستی و هزار و 894 خانوار نیز از بیمه عادی برخوردار هستند.

اسماعیل زاده اظهار داشت: بخش مرکزی شیروان با دارا بودن 90 پارچه روستا و آبادی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90 دارای جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 34 درصد از جمعیت روستایی و عشایری خراسان شمالی زیر پوشش خدمات بیمه اجتماعی روستایی و عشایری هستند.

در حالی که ‌هزار و 326 خانوار روستایی و عشایری این استان مشمول برخورداری از خدمات بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند، تنها 18 هزار و 983 خانوار زیر پوشش این بیمه قرار دارند.

شرایط برخورداری از خدمات بیمه روستاییان و عشایر؛ سکونت در روستا و یا مناطق عشایری و داشتن سن حداقل 18 سال و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان است اما با این وجود اکثر جمعیت روستایی و عشایری خراسان شمالی به علت عدم آگاهی، توان مالی نامناسب، درآمد سرانه پایین و ... تمایلی به تحت پوشش قرار گرفتن این نوع بیمه ندارند.

خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد که 51.5 درصد این تعداد در مناطق شهری و 48.5 درصد نیز در نقاط روستایی استان ساکن هستند.