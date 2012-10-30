کاهش 83 درصدی آمار جرایم نظامی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نصرتی صبح سه شنبه در مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان با اشاره به اینکه 74.33 درصد پرونده های دادسرای نظامی استان در سال گذشته مختومه شده است، اظهارکرد: از مجموع پرونده های سال جاری نیز 79.46 درصد مختومه شده است.

وی عنوان کرد: تعداد زندانیانبند نظامی زندان مرکزی استان نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.6 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه نرخ جرم در نیروهای مسلح خراسان جنوبی پائین است، تصریح کرد: با این وجود و احتمال وقوع جرم با توجه به شرایط جامعه باید پیشگیری مقدم بر درمان مورد توجه قرار گیرد.

نصرتی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی دانسته های حقوقی و قضایی در یگانهای نظامی و انتظامی استان بیان داشت: در سال جاری 98 دوره برای بیش از 98 هزار و 899 نفر از نیروهای مسلح استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در برگزاری این دوره ها رتبه نخست استانی را داشته است، 12 هزار و 376 نفر ساعت از نیروهی انتظامی استان این دوره ها را گذرانده اند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: ارتش با شرکت هفت هزار و 561 نفر ساعت رتبه دوم و سپاه پاسداران با 1097 نفر ساعت رتبه سوم این دوره های آموزشی را کسب کرده اند.

نصرتی گفت: در نوزدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح طی سال جاری علل ارتکاب جرائم مالی و ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع آن در هشت عنوان مجرمانه اعم از اختلاس، رشوه، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت مورد بررسی قرار می گیرد.