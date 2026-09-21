به گزارش خبرنگار مهر، موانع و مسائل مالی و اعتباری طرح‌های عمرانی حوزه منابع آب تهران در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران بررسی و بر تسهیل فرآیندهای مالی این طرح‌ها تأکید شد.

یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، در این نشست با اشاره به اهمیت طرح‌های عمرانی حوزه منابع آب، بر ضرورت رفع موانع مالی و اعتباری پیش‌روی این طرح‌ها تأکید کرد و گفت فرآیندهای مرتبط با تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها باید با همکاری دستگاه‌های مسئول تسهیل شود.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای تهران پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی را در چارچوب ظرفیت‌های موجود دنبال خواهد کرد.

داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از طرح‌های اولویت‌دار حوزه آب تأکید کرد.

در این نشست، وضعیت طرح‌های عمرانی فعال و اولویت‌دار شرکت آب منطقه‌ای تهران، ظرفیت‌های تخصیص اعتبارات و مسائل مرتبط با امور مالی و اقتصادی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین راهکارهای تسریع در فرآیندهای مالی و اعتباری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی حوزه منابع آب بررسی شد.