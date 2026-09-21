به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقهای تهران، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل سد نمرود و رسیدگی به مطالبات حوزه آب و کشاورزی دماوند و فیروزکوه در دیدار نماینده این حوزه انتخابیه با مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران مورد تأکید قرار گرفت.
شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، در این دیدار با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین اعتبارات پروژههای حوزه انتخابیه خود، خواستار پیگیری جدی برای تکمیل سد نمرود و رسیدگی به نیازهای بخش کشاورزی این منطقه شد.
یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران نیز اعلام کرد که این شرکت موضوع تأمین اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه را در سطوح مختلف پیگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ادامه پیگیری مطالبات آبی این منطقه، گفت شرکت آب منطقهای تهران برای پیشبرد پروژههای اولویتدار استان از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده خواهد کرد.
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