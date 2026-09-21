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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

سمنان روی ریل انرژی خورشیدی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تسهیل می‌شود

سمنان روی ریل انرژی خورشیدی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تسهیل می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان با تاکید به اینکه این شهرستان روی ریل حوزه انرژی خورشیدی قرار گرفته است، گفت: سرمایه گذاری روی انرژی تجدید پذیر تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در نشست سرمایه‌گذاری با محوریت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیت‌های شهرستان سمنان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را قابل توجه دانست و افزود: تسهیل روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در این بخش مورد تأکید است.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی هفت مگاواتی فیدر و خط پست مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: با توجه به جایگاه شهرستان سمنان در برخورداری از نیروگاه‌های در مدار، ظرفیت‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز شناسایی و تکمیل شده است.

فرماندار سمنان توضیح داد: واگذاری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بر مبنای عملکرد و توان متقاضیان، اجرای طرح‌های پایلوت در مناطق مستعد، بهره‌گیری از توربین های بادی در مناطق بادخیز و توسعه طرح‌های زیست توده از جمله ظرفیت‌هایی که می‌تواند در این شهرستان دنبال شود.

صمیمیان با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی برای تولید برق خورشیدی، ادامه داد: با توجه به توسعه کنتورهای هوشمند آب، امکان استفاده کشاورزان از نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه تولید انرژی پاک بهره گرفت.

وی همچنین استفاده از بام واحدهای صنعتی را یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل بررسی دانست و بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی که امکان تأمین زمین وجود ندارد، می‌توان از بام واحدهای صنعتی برای احداث سامانه‌های خورشیدی و تولید برق استفاده کرد.

کد مطلب 6954228

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