به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در نشست سرمایه‌گذاری با محوریت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیت‌های شهرستان سمنان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را قابل توجه دانست و افزود: تسهیل روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در این بخش مورد تأکید است.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی هفت مگاواتی فیدر و خط پست مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: با توجه به جایگاه شهرستان سمنان در برخورداری از نیروگاه‌های در مدار، ظرفیت‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز شناسایی و تکمیل شده است.

فرماندار سمنان توضیح داد: واگذاری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بر مبنای عملکرد و توان متقاضیان، اجرای طرح‌های پایلوت در مناطق مستعد، بهره‌گیری از توربین های بادی در مناطق بادخیز و توسعه طرح‌های زیست توده از جمله ظرفیت‌هایی که می‌تواند در این شهرستان دنبال شود.

صمیمیان با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی برای تولید برق خورشیدی، ادامه داد: با توجه به توسعه کنتورهای هوشمند آب، امکان استفاده کشاورزان از نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه تولید انرژی پاک بهره گرفت.

وی همچنین استفاده از بام واحدهای صنعتی را یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل بررسی دانست و بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی که امکان تأمین زمین وجود ندارد، می‌توان از بام واحدهای صنعتی برای احداث سامانه‌های خورشیدی و تولید برق استفاده کرد.