قطعی برق شاهرود و بسطام به دلیل نقص فنی در پست ۲۳۰ کیلوولت

مهدی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به اطلاع مردم شریف شهرستان‌های شاهرود و بسطام می‌رساند که به دلیل نقص فنی ایجادشده حین انجام سرویس دوره‌ای در پست ۲۳۰ کیلوولت شاهرود، برق این مناطق دچار قطعی شده است.

وی افزود: هم‌اکنون کارکنان شرکت برق در حال تلاش و انجام اقدامات فوری برای رفع مشکل و برقدار کردن مناطق هستند.

معاون سیاسی استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری شاهرود ضمن عذرخواهی از مردم بابت اختلال و قطعی ناخواسته برق، گفت: از صبوری، شکیبایی و همراهی مردم شریف شاهرود و بسطام تا رفع کامل مشکل صمیمانه سپاسگزاریم.

براری تأکید کرد: اقدامات لازم برای رفع نقص فنی و بازگرداندن شبکه برق به وضعیت عادی در حال انجام است.