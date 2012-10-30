هنرمندان مازندرانی در حمایت از سیلزدگان بهشهر برنامه اجرا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن‌نژاد اظهار داشت:‌ پنجشنبه هفته جاری برنامه‌ای برای حمایت از سیل‌زدگان بهشهری در سالن هلال احمر مازندران برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه این ستاد با دریافت مجوز برای برگزاری برنامه، بلافاصله کار خود را شروع کرد، افزود: برنامه موسیقی با همدلی هنرمندان، جمع خیران، مازندرانی‌های مقیم تهران و هنرمندانی از جمله استاد احمد محسن‌پور، استاد محمدرضا اسحاقی، استاد حسن خوشرو، اجرای موسیقی توسط گروه وارش، شعرخوانی استاد کیوس گوران، اجرای گروه نوازی کودکان به سرپرستی نکیسا قلی‌نژاد و با حضور ورزشکاران و قهرمانان المپیک برگزار می‌شود.

حسن‌ نژاد با اشاره به حضور داود رشیدی در این برنامه، متذکر شد:‌ عبدالحسین مختاباد در این برنامه به اجرای موسیقی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه خانواده متوفیان سیل بهشهر در این برنامه حضور می‌یابند، گفت: این برنامه بلیط فروشی ندارد و افراد به اندازه توان و همت خود، به مردم سیل زده کمک می‌کنند.

حسن‌نژاد افزود: مدیریت مبالغ جمع‌آوری شده برای تخصیص مبالغ به مردم آسیب دیده، بر عهده ستاد مردمی حمایت از سیلزدگان بهشهری است.



عبدالحسن مختاباد علاوه بر این برنامه، در روزهای 18 و 19 آبان با اجرای کنسرت موسیق ، سیل زدگان بهشهری را یاری می‌کند.

برنامه موسیقی ستاد مردمی راس ساعت 14 پنجشنبه جاری در سالن هلال احمر مازندران برگزار می ‌شود.