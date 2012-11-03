وامنان؛ رویشگاه طلای سرخ/ فرصتی برای تحول اقتصاد بومی

به گزارش خبرنگار مهر، وامنان از جمله روستای کوهستانی و صعب العبور شهرستان آزادشهر در شرق گلستان است که از چند سال گذشته تاکنون اهالی آن به کشت زعفران روی آورده اند.

در حال حاضر این محصول در 60 هکتار از اراضی روستای وامنان شهرستان آزادشهر با ظرفیت تولید هر هکتار یک هزار و دویست کیلوگرم و 7 هزار و 200 کیلوگرم در کل منطقه تولید می شود.



روزانه 18 هزار نفر و در طول یک هفته 126 هزار نفر در این منطقه مشغول به کار می شوند که امکان استفاده از افراد روستاهای همجوار را نیز فراهم می کند.



زعفران وحشی در این منطقه به زعفران خوراکی تبدیل شده است.

احمدی یکی از اهالی روستای وامنان به خبرنگار مهر گفت: کشت زعفران نسبت به دیگر محصولات به صرفه تر بوده و بازده اقتصادی خوبی دارد.

وی اظهار داشت: محصولات دیگر نیازهای اهالی را تامین نمی کند و شاهد هستیم که با کشت زعفران، تحولی در اقتصاد خانواده ها ایجاد شده است.

کشتی جایگزین که اقتصاد روستا را متحول می کند

وی با بیان اینکه کار برداشت زعفران بیشتر در شبها صورت می گیرد، گفت: اگر این محصول در روز برداشت شود خراب می شود.

روستایی دیگر گفت: درآمد زعفران بهتر از سیب زمینی، عدس و سایر محصولات کشاورزی است که آنها نیز کشت می شود.

وی بیان داشت: کشت زعفران سبب شده تا بسیاری از جوانان دوباره به منطقه بازگردند و سبب ایجاد شغل برای آنها شده است.

حجت الاسلام احمدی بانی کشت زعفران در وامنان نیز گفت: به دلیل آنکه بیشتر اهالی دارای خرده زمین هستند، نیاز بود تا به کشت محصولی بپردازند تا درامدزایی شان بیشتر شود.

وی اظهار داشت: اگر کسی 500 متر زمین داشته باشد با کشت زعفران براحتی می تواند نیازهای زندگی اش را تامین کند.

وی خواهان حمایت مسئولان و تامین امکانات برای توسعه کشت زعفران در منطقه شد.

کشت محصول زعفران مورد حمایت قرار می گیرد

استاندار گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیران مرتبط در حوزه محصولات کشاورزی باید به زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک نگاه کنند.

وی با بیان اینکه کشت زعفران در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر و مرغوب تر است، اظهار داشت: فرصت خوبی ایجاد شده و مدیران باید به آن توجه ویژه داشته باشند و این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وی عنوان کرد: برای ایجاد جاده بین مزارع، تامین آب و سرمایه گذاری لازم برای کشت زعفران در منطقه باید برنامه ریزی شود.

قناعت گفت: زعفران جزو تولیدات سرآمد است و باید این مرغوبت را حفظ کنیم.

زعفران فرصتی برای تقویت اقتصاد خانوار

استاندار گلستان بیان داشت: توسعه سطح کشت زعفران، تشکیل تعاونی زعفرانکاران استان از جمله نیازها برای گسترش سطح کشت این محصول است.

رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس نیز گفت: زعفران جایگزین مناسبی برای تقویت بنیه های خانواده ها می شود در روستاها باشد.

وی اظهار داشت: برای توسعه کشت زعفران باید حمایتهای لازم صورت گیرد و حمایتهای بانکی با بهره گم و دوره برگشت طولانی از جمله موارد است.