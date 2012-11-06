اولین نمایشگاه اختصاصی توانمندی های تعاونی های صنایع دستی کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه این نمایشگاه با حضور فرهاد میمنت آبادی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اردلان منش معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضاعی معاون فرماندار سنندج برگزار شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان کردستان در حاشیه این مراسم بیان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه توانمندی ها و قابلیت های تعاونی های عضو این اتحادیه است.

فریدون زندی برپایی این نمایشگاه را برای اولین بار در سنندج در راستای توجه و حمایت از هنر و صنایع دستی در استان کردستان ارزیابی کرد، افزود: امیدواریم تعاونی هایی که در این زمینه به صورت نیمه فعال درآمده اند به سمت فعالیت و تولید و همچنین ارتقاء توانمندی های خود در زمینه هنر و صنایع دستی سوق داده شوند.

مشاور استاندار کردستان هم با ابراز خرسندی از گشایش این نمایشگاه، هنر و صنایع دستی کردستانی ها را زبانزد خاص و عام دانست و گفت: گشایش این گونه نمایشگاه ها می تواند سهم بسزایی در شناخت و معرفی فرهنگ و هنر کردستان داشته باشد.

در این نمایشگاه 12 تعاونی در 12 غرفه در زمینه های گیوه بافی، گلیم بافی، لباس محلی، زیور آلات، نازک کاری، معرق کاری، چرم دوزی، سفال، آبگینه و سازهای محلی تولیدات دستی خود را از امروز به مدت یک هفته برای علاقمندان به هنر و صنایع دستی کردستانی ها به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه با پشتیبانی و حمایت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بر پا شده است که به علت محدودیت مکانی تعداد اندکی از تعاونی های صنایع دستی موفق به ارائه توانمندی های خود شده اند.