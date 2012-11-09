جایزه رنودوی فرانسه نویسنده آفریقایی را برگزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، اسکولاستیک نویسنده متولد رواندا برای رمان «بانوی ما از نیل» که از سوی انتشارات گالیمار منتشر شده، به عنوان برنده جایزه رنودوی 2012 انتخاب شد.

با این حال انتخاب وی به عنوان برنده امسال با تعجب بسیار همراه شد چون نام این رمان نویس در فهرست نهایی جا نداشت، اما گروه داوری که اعلام کرد موفق به کسب نتیجه‌ای با کسب اکثریت آرا نشد، با پیشنهاد ژان لوکلزیو برنده ادبی نوبل که در فهرست داوری امسال حضور داشت، به فهرست اولیه بازگشت تا صدایی متفاوت را انتخاب کند و به این ترتیب خانم اسکولاستیک موکاسونگا به عنوان برنده انتخاب شد.

این نویسنده موفق شد تا با کسب 6 رای از 10 رای چهره‌های برجسته‌ای را که به فهرست نهایی راه یافته بودند کنار بزند. واسیلیس آلکساکیس که در جمع نامزدهای گنکور نیز حضور داشت، پاتریک دوویل برنده جایزه رمان فناک و حاضر در فهرست جوایز گنکور و مدیسی، عبدالله تایا برنده جایزه فلور 2010 و حاضر در جمع نامزدهای مدیسی، نامزدهایی بودند که احتمال می‌رفت یکی از آنها این جایزه را دریافت کنند.

خانم اسکولاستیک متولد سال 1956 در رواندا از سال 1973 به بروندی رفت و سال 1992 در فرانسه ساکن شد. او که 30 نفر از اعضای خانواده از جمله مادرش را در نسل کشی سال 1994 از دست داد، سازمانی برای کمک به کودکان یتیم پس از نسل کشی توتسی‌ها ایجاد کرد.

رمان او که ماه آوریل در انتشارات گالیمار منتشر شده و تاکنون تنها 4 هزار نسخه از آن به فروش رسیده، درباره یک دختر مدرسه‌ای رواندایی است که با دیگر بچه‌های مدرسه درگیر خشونت‌های داخلی می‌شوند.

اسکولاستیک سال 2006 زندگینامه خود و سال 2008 رمان «زن پابرهنه» را به یاد مادرش منتشر کرد.

ژرژ ـ الیویه شاتورینو برنده دو جایزه رنودوی 1982 و گنکور مجموعه داستان 2005 سرپرست هیات داوران جوایز امسال را بر عهده داشتند و چهره‌های سرشناسی چون ژان ـ ماری گوستاو لوکلزیو برنده نوبل ادبیات، ژان نوئل پانکراتزی و فردریک بایگبدر در جمع داوری بودند.

جایزه ادبی رنودو به نام تئوفراست رنودو نویسنده، روزنامه‌نگار و لغت ‌شناس قرن شانزدهم فرانسه اهدا می‌شود. این جایزه که سال 1926 توسط 10 روزنامه‌ نگار و منتقد ادبی ناراضی از انتخاب برنده گنکور آن سال تاسیس شد، همیشه برنده خود را پس از معرفی منتخب گنکور اعلام می‌کند و به برنده گنکور جایزه نمی‌دهد.

سال گذشته امانوئل کارر با رمان «لیمونوف» (نشر P.O.L) جایزه رنودوی بهترین رمان را دریافت کرد.