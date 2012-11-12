سمنان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی استان مقام نخست را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سمنان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان این استان در سکوی اول ایستاد.

در پایان این مسابقات که به میزبانی سالن پوریای ولی سمنان و با حضور بیش از 90 کشتی گیر از شهرهای مختلف استان سمنان برگزار شد، تیم سمنان در بخش آزاد با کسب 97 امتیاز و در بخش فرنگی با 83 امتیاز بر سکوی اول رقابت ها ایستاد.

در کشتی آزاد تیم های شاهرود با 84 امتیاز و مهدیشهر با 70 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در کشتی فرنگی نیز تیم های شاهرود با 78 امتیاز و دامغان با 67 امتیاز عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است: این رقابت ها جنبه انتخابی تیم نوجوانان استان سمنان برای مسابقات قهرمانی کشور داشت و در وزن های مختلف برگزار شد.

راهیابی تیم فوتسال بسیج شرکت گاز استان سمنان به لیگ دسته دو

فرمانده پایگاه بسیج شرکت گاز استان سمنان از راهیابی تیم فوتسال بسیج شرکت گاز استان سمنان به لیگ دسته دو خبر داد.

مصطفی ادب افزود: تیم فوتسال بسیج شرکت گاز استان سمنان با پیروزی در برابر تیم منطقه یک عملیات انتقال گاز به همراه این تیم به لیگ دسته دوم فوتسال بسیج شرکت ملی گاز ایران صعود کرد.

وی با بیان اینکه این تیم در دیدار برابر تیم منطقه یک عملیات انتقال گاز به پیروزی سه بر دو دست یافت، اظهار داشت: لیگ سراسری دسته سوم فوتسال بسیج شرکت ملی گاز ایران با حضور تیم های فوتسال بسیج شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران به صورت رفت و برگشت انجام شد که تیم فوتسال بسیج شرکت گاز استان سمنان نیز با تیم های منطقه یک، منطقه هفت عملیات انتقال گاز و تیم های فوتسال بسیج شرکت های گاز استانهای گیلان و گلستان هم گروه بود.

ادب خاطر نشان کرد: پس از اتمام بازی های دور رفت و برگشت این دوره از مسابقات تیم فوتسال بسیج شرکت گاز استان سمنان در آخرین بازی از دور برگشت توانست با پیروزی بر حریف قدرتمند تیم فوتسال بسیج منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران به لیگ دسته دوم فوتسال بسیج شرکت ملی گاز ایران صعود کند.

محله رضوان سمنان در فوتسال خانه های ورزش این شهر اول شد

در بازی نهایی این دوره از رقابت ها، تیم های تهمینه و رضوان در وقت قانونی به تساوی دو بر دو رضایت دادند اما تیم رضوان در ضربات پنالتی هفت بر شش به پیروزی رسید و قهرمان این المپیاد شد.

در بازی رده بندی نیز، خانه ورزش محله عابدینیه سه بر دو تیم شهید همت را شکست داد و سوم شد.

دومین المپیاد خانه های ورزشی محله سمنان با شرکت هشت تیم در سالن شهیده زهرا همتیان برگزار شد.