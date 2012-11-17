محرومیت 12 هزار کودک تحت پوشش کمیته امداد از پیش دبستانی

اکبر میرشکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 600 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد هستند که از خدمات آموزشی و حمایتهای تحصیلی این نهاد بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 12 هزار دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی در کلاسهای کنکور شرکت می کنند، گفت: کمیته امداد با برخی از موسسات آموزشی قرارداد بسته است بطوریکه دانش آموزان بتوانند با شرکت در کلاسهای آموزشی این موسسات خود را برای کنکور سال 92 آماده کنند.

به گفته معاون امور فرهنگی کمیته امداد، در کنکور امسال11 هزار و 600 دانش آموز به دانشگاه راه یافتند که از این تعداد 57 نفر حائز رتبه تک، دو و سه رقمی شدند.

وی در مورد برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان نیز گفت: با کمک و مشاوره و راهنمایی 70 هزار رابط در مدارس نیازها و مشکلات دانش آموزان را گزارش و ما به آنها رسیدگی می کنیم.

میرشکاربا اشاره به پیگیریهای شغلی و تحصیلی دانش آموزان افزود: سال گذشته 20 هزار نفر از دانش آموزان به سمت مدارس کار و دانش هدایت شده اند و همچنین برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان،98 خوابگاه شبانه روزی در 98 نقطه محروم کشور دایر شده است.

به گفته وی، 7 هزار دانش آموز از این خوابگاهها استفاده می کنند که 95 درصد آنان هر ساله وارد دانشگاه می شوند.

معاون فرهنگی کمیته امداد اظهار داشت: به دلیل کمبود اعتبارات هر سال فقط 50 هزار تومان برای خدمات حمایتی مانند پوشاک، لوازم التحریر و هزینه کتب تحصیلی و... به دانش آموزان پرداخت می شود.

وی به مشکل دانش آموزانی که در مدارس هیات امنایی تحصیل می کنند اشاره کرد و گفت: متاسفانه آموزش و پرورش در این مدارس از دانش آموزان که اغلب نیز دولتی هستند شهریه دریافت می کند و با توجه به محدودیت اعتبارات کمیته امداد، خانواده ها با مشکل مواجه شده اند.

میرشکارافزود: رایزنیهای ما با آموزش و پرورش تاکنون به نتیجه نرسیده است و از سوی این وزارتخانه پاسخی دریافت نشده است.

همچنین از مشکل کودکان تحت پوشش کمیته امداد در مقطع پیش دبستانی خبر داد و گفت: در حال 12 هزار کودک در مقطع پیش دبستانی هستند که به دلیل شهریه بالای این مقطع، امکان حضور ندارند و خانواده ها دچار مشکل هستند.