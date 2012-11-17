مهدیه تهران
زیارت عاشورا: کاظم احمدی
نوحه و عزاداری: صادق آهنگران
ساعت شروع: ساعت 8 شب
خ ولیعصر، چهارراه امیریه
عباسیون
سخنران: حجت الاسلام انصاریان
مداح: محمدرضا مرجب، مهدی عرب، علی زکریایی
ساعت شروع: 9 صبح تا اذان ظهر
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس
مسجد ارک
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی
مداح: منصور ارضی
زمان: بعد از نماز مغرب و عشاء
خیابان پانزده خرداد، خیابان ارگ، مسجد ارگ
ثارالله(ع)
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 8 شب
مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی
هیأت رزمندگان اسلام غرب
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده
قرائت زیارت عاشورا: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز صبح
خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
دانشگاه امام صادق(ع)
مداح: میثم مطیعی
ساعت شروع: بعد از نماز مغرب و عشاء
بزرگراه چمران، پل مدیریت
دانشگاه تهران
سخنران: حجت الاسلام پناهیان
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: 10 صبح
خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران
هیئت الرضا(ع)
مداح: عبدالرضا هلالی
ساعت شروع: ۱۸
خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، خانه کشتی شهدای هفتم تیر
هیئت خادمین اهل بیت(ع)
سخنران: حجت الاسلام غلامحسین جعفری
مداح: محمدرضا مرجب، سعید غضنفری
شعرخوانی: صابر خراسانی
ساعت شروع: 19 تا 22
یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق، فرهنگسرای شفق
هیئت مکتب الحسین(ع)
مداح: نریمان پناهی
میدان قزوین خیابان قزوین
ساعت شروع: ۲۱
انتهای خیابان شهید مرادی(استخر)، فرهنگسرای رازی
حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)
سخنرانان: حشمت الله قنبری
مرثیه سرا: محمدرضا طاهری
ساعت شروع: ۱۹:۳۰
خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان عجب گل، حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)،
حسینیه آیت الله علوی تهرانی
قرائت زیارت عاشورا: حسین ارضی
مرثیه سرا: ذبیح الله ترابی
سخنران: شیخ حسین انصاریان
ساعت شروع: ۱۵
خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، حسینیه آیت الله علوی تهرانی
مسجد الشهداء
مرثیه سرا: مهدی سماواتی
ساعت شروع: 6 صبح
بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء
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