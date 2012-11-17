  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

برنامه هیئت‌های مذهبی تهران در شب سوم محرم

برنامه هیئت‌های مذهبی تهران در شب سوم محرم

خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: هئیت های عزاداری تهران در دهه اول ماه محرم برنامه های سوگواری امام حسین(ع) را برگزار می کنند. برنامه برخی از مهمترین هیئتهای تهران امشب سوم محرم به شرح زیر است.

مهدیه تهران
زیارت عاشورا: کاظم احمدی
نوحه و عزاداری: صادق آهنگران
ساعت شروع: ساعت 8 شب
خ ولیعصر، چهارراه امیریه

عباسیون
سخنران: حجت الاسلام انصاریان
مداح: محمدرضا مرجب، مهدی عرب، علی زکریایی
ساعت شروع: 9 صبح تا اذان ظهر
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس

مسجد ارک
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی
مداح: منصور ارضی
زمان: بعد از نماز مغرب و عشاء
خیابان پانزده خرداد، خیابان ارگ، مسجد ارگ

ثارالله(ع)
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 8 شب
مجید‌یه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی

هیأت رزمندگان اسلام شرق تهران
سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، زابلی و صدیقی و ثمری
مداح: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان
ساعت شروع: 8 شب
بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج

هیأت رزمندگان اسلام غرب
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده
قرائت زیارت عاشورا: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز صبح
خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)
مداح: میثم مطیعی
ساعت شروع: بعد از نماز مغرب و عشاء
بزرگراه چمران، پل مدیریت

دانشگاه تهران
سخنران: حجت الاسلام پناهیان
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: 10 صبح
خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران

هیئت الرضا(ع)
مداح: عبدالرضا هلالی
ساعت شروع: ۱۸
خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، خانه کشتی شهدای هفتم تیر

هیئت خادمین اهل بیت(ع)
سخنران: حجت الاسلام غلامحسین جعفری
مداح: محمدرضا مرجب، سعید غضنفری
شعرخوانی: صابر خراسانی
ساعت شروع:  19 تا 22
یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق، فرهنگسرای شفق

هیئت مکتب الحسین(ع)
مداح: نریمان پناهی
میدان قزوین خیابان قزوین
ساعت شروع: ۲۱
انتهای خیابان شهید مرادی(استخر)، فرهنگسرای رازی

حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)
سخنرانان: حشمت الله قنبری
مرثیه سرا: محمدرضا طاهری
ساعت شروع: ۱۹:۳۰
خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان عجب گل، حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)،

حسینیه آیت الله علوی تهرانی
قرائت زیارت عاشورا: حسین ارضی
مرثیه سرا: ذبیح الله ترابی
سخنران: شیخ حسین انصاریان
ساعت شروع: ۱۵
خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، حسینیه آیت الله علوی تهرانی 

مسجد الشهداء
مرثیه سرا: مهدی سماواتی
ساعت شروع: 6 صبح
بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء

کد مطلب 1745722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها