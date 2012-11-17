مهدیه تهران

زیارت عاشورا: کاظم احمدی

نوحه و عزاداری: صادق آهنگران

ساعت شروع: ساعت 8 شب

خ ولیعصر، چهارراه امیریه

عباسیون

سخنران: حجت الاسلام انصاریان

مداح: محمدرضا مرجب، مهدی عرب، علی زکریایی

ساعت شروع: 9 صبح تا اذان ظهر

خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس

مسجد ارک

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی

مداح: منصور ارضی

زمان: بعد از نماز مغرب و عشاء

خیابان پانزده خرداد، خیابان ارگ، مسجد ارگ

ثارالله(ع)

مداح: محمود کریمی

ساعت شروع: 8 شب

مجید‌یه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی

هیأت رزمندگان اسلام شرق تهران

سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، زابلی و صدیقی و ثمری

مداح: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

ساعت شروع: 8 شب

بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج

هیأت رزمندگان اسلام غرب

سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده

قرائت زیارت عاشورا: سعید حدادیان

ساعت شروع: بعد از نماز صبح

خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام، مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

مداح: میثم مطیعی

ساعت شروع: بعد از نماز مغرب و عشاء

بزرگراه چمران، پل مدیریت

دانشگاه تهران

سخنران: حجت الاسلام پناهیان

مداح: سعید حدادیان

ساعت شروع: 10 صبح

خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران

هیئت الرضا(ع)

مداح: عبدالرضا هلالی

ساعت شروع: ۱۸

خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، خانه کشتی شهدای هفتم تیر

هیئت خادمین اهل بیت(ع)

سخنران: حجت الاسلام غلامحسین جعفری

مداح: محمدرضا مرجب، سعید غضنفری

شعرخوانی: صابر خراسانی

ساعت شروع: 19 تا 22

یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق، فرهنگسرای شفق



هیئت مکتب الحسین(ع)

مداح: نریمان پناهی

میدان قزوین خیابان قزوین

ساعت شروع: ۲۱

انتهای خیابان شهید مرادی(استخر)، فرهنگسرای رازی

حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)

سخنرانان: حشمت الله قنبری

مرثیه سرا: محمدرضا طاهری

ساعت شروع: ۱۹:۳۰

خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان عجب گل، حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)،

حسینیه آیت الله علوی تهرانی

قرائت زیارت عاشورا: حسین ارضی

مرثیه سرا: ذبیح الله ترابی

سخنران: شیخ حسین انصاریان

ساعت شروع: ۱۵

خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، حسینیه آیت الله علوی تهرانی



مسجد الشهداء

مرثیه سرا: مهدی سماواتی

ساعت شروع: 6 صبح

بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء