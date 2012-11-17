پیشنهاد میزبانی ایران برای جام جهانی فوتسال را ارائه کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در خصوص نشست کمیته فوتسال فیفا به میزبانی تایلند گفت: در این نشست گزارش کاملی از برگزاری مسابقات جام جهانی در بخش های مختلف، برنامه دور نهایی رقابتهای جام جهانی و داوران قضاوت کننده در مرحله نیمه نهایی و فینال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: ایران به همراه اسپانیا، برزیل و آرژانتین پیشنهاد برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان را دادند که کمیته فوتسال با آن موافقت کرده و مقرر شد تا در هیات رئیسه فیفا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه از پیشنهاد ایران برای برگزاری جام باشگاههای فوتسال جهان خبر داد و گفت: در این جلسه پیشنهاد برگزاری جام باشگاههای جهان را ارائه کردم که قرار شد تا این موضوع مورد ارزیابی و بررسی بیشتر قرار گیرد و پس از کارشناسی بر روی کلیه موارد، اقدامات لازم برای برگزاری آن صورت گیرد.

وی از درخواست میزبانی ایران به همراه 5 کشور دیگر برای رقابتهای دور بعدی جام جهانی خبر داد و گفت: از آسیا ایران، از آمریکای جنوبی کلمبیا و پرتوریکو و از اروپا نیز کشورهای جمهوری چک، فرانسه و اسپانیا درخواست میزبانی رقابتهای جام جهانی را دادند که مقرر شد در نشست آتی که بهمن ماه در زوریخ برگزار میشود، تصمیم گیری نهایی در این مورد گرفته شود.

کفاشیان در ادامه از ارائه گزارش کمیته های بازاریابی، مسابقات و کنترل دوپینگ خبر داد و گفت: بر اساس گزارش کمیته کنترل دوپینگ فیفا، حداقل از دو بازیکن هر تیم تست دوپینگ گرفته شده که هیچ نمونه ای، مثبت نبوده است. کمیته بازاریابی فیفا اعلام کرد که کشور میزبان تاکنون 500 هزار دلار بلیط فروخته اند.

وی در پایان از نشست بعدازظهر امروز خود با بلاتر خبر داد و گفت: در این نشست با بلاتر در خصوص اقدامات فدراسیون فوتبال و برنامه های توسعه ای آن صحبت خواهم کرد.