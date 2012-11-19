رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان گچساران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، مهران کشاورز به عنوان رئیس جدید این اداره جانشین احمد غریب شد.

امام جمعه موقت شهرستان گچساران ظهر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس بهزیستی گچساران گفت: انسان در هر مسئولیتی که قرار می گیرد، باید همواره وجدان خود را قاضی قرار داده و بداند که باید به خداوند، بنده خدا و وجدان خود پاسخگو باشد.

حجت الاسلام پرویز خواجه زاده با بیان اینکه خداوند برای همه انسانها استعدادها و توانمندیهایی قرارداده، افزود: استفاده از این استعدادها و توانمندیها برای رضایت خداوند، وظیفه همه انسانها است.

وی بیان داشت: همه کسانی که دارای مسئولیتی هستند باید همواره مردم را از یاد نبرند و برای پیشرفت و تعالی جامعه خود کوشا باشند.

رئیس سابق اداره بهزیستی گچساران نیز در این مراسم گفت: چارت سازمانی اداره بهزیستی گچساران از سطح دو به سطح یک ارتقا یافته است.

احمد غریب همچنین افتتاح یک مهدکودک، میزبانی و دبیری ستاد مبارزه با موادمخدر و حضور هنرمندان سیمای ملی در مراکز توانبخشی شهرستان را از مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدت 17 ماه مسئولیت خود عنوان کرد.

وی افزود: در زمینه های عمرانی اقدامات زیادی در بهزیستی گچساران صورت گرفته که از مهمترین آن می توان به پیگیری زمینهای اداره بهزیستی و تعمیر و تجهیز ساختمان اداری بهزیستی گچساران اشاره کرد.

غریب بیان داشت: طی یکسال و نیم اخیر، بخشی از واحدهای بهزیستی نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.