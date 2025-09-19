کلنگ زنی ساختمان ۵۸ میلیارد تومانی بهزیستی گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه عملیات اجرایی ساخت ساختمان ۵۸ میلیارد تومانی بهزیستی گچساران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

در آئین کلنگ زنی و آغاز ساخت ساختمان جدید بهزیستی گچساران، سرپرست اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به فرسودگی و قدیمی بودن ساختمان اداره بهزیستی گچساران، پیشنهاد احداث یک مرکز توانبخشی جدید توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی داده شد که مورد تأیید قرار گرفت.

سید مهران کشاورز اعتبار این ساختمان را ۵٨ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز نخست این طرح ۳۰ میلیارد نیاز است که ۱۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی برای اجرا تأمین شده و انتظار می‌رود با همکاری مسئولان، این پروژه در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: این ساختمان در سه طبقه با ۲ هزار ۳۱۵ متر مربع طراحی شده است.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان بیان کرد: مرکز توانبخشی و توان پزشکی از مهمترین مواردی است که در ساختمان تعریف شده که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره برداری و خدمات شایسته و بهتری به جامعه هدف بهزیستی ارائه دهیم.

فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای جامعه هدف بهزیستی گفت: با توجه به شرایط خاص این قشر، باید بهترین و ارزشمندترین امکانات و تجهیزات برای ارائه خدمات مطلوب در اختیار آنان قرار گیرد..

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گچساران هم گفت: احداث ساختمان جدید توان بخشی شهرستان یکی از مهمترین اولویت کاری اداره، جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به جامعه معلولین است.

افشین بدخشان افزود: امیدوارم با بهره‌برداری از این ساختمان جدید، گامی بلند در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان بهزیستی و خدمت‌رسانی هرچه بیشتر و بهتر به جامعه هدف باشیم