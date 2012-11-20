قانون جدید مجازات و لایحه حمایت از خانواده به شورای نگهبان رفت

اللهیار ملک شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: شورای نگهبان 51 ایراد به قانون جدید مجازات اسلامی گرفته بود که این ایرادات در کمیسیون رفع شد. فقط دو مورد ویراستاری آن مانده بود که امروز با رفع این دو مورد قانون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده می شود.

وی با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی گفت: در این قانون برخی مواد تغییراتی پیدا کرده و جامعتر از گذشته است که امیدواریم در شورای نگهبان تایید و بزودی ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده نیز افزود: با نمایندگان شورای نگهبان جلساتی در این زمینه گذاشتیم و با نظر مشورتی آنان ایرادات رفع شد. این لایحه نیز هم اکنون به شورای نگهبان فرستاده شده است.