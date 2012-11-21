به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر این روزها بخواهید به خیابان های شهر برای خرید و یا کاربانکی و یا به بازارهای هفتگی بروید نخستین چیزی که توجه افراد را به خود جلب می کند وجود کودکان سیاه چرده با لباس های پاره است که بدنبال شهروندان می دوند و از آنان پول می خواهند.

کودکانی که از لهجه شان مشخص است ایرانی نیستند. این گداهای خبره بهتر از هرایرانی زمان واریز یارانه را می دانند و در کنار عابر بانک ها به دنبال افراد می آیند، این گداها پی به مهمان نوازی گیلانی ها برده اند و چای نخورده پسر خاله شده اند و در بازارهای هفتگی استان خودنمایی می دهند.

یک کارشناس مسائل اجتماعی در این باره می گوید: تکدی گران که بدون ارائه هیچ کار و خدمتی برای دیگران از آنها چشمداشت کمک و توقع پرداخت پول دارند آثار و عوارض مختلفی در جامعه به همراه خواهند داشت.

محمد جعفر حسینی با بیان اینکه گدایی باعث کسالت، تنبلی و عامل از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس می شود، افزود: تکدی نیروها و استعدادهای انسانی را که می تواند در مسیر و راه های مشروع و معقول قرار گیرند به تخدیر می کشاند.

وی همچنین کاهش بهره وری نیروی کار را یکی از عوارض تکدی گری دانست و اظهارداشت: تکدی گری آبستن آسیب های اجتماعی متعدد است و اکثر بررسی های انجام گرفته از رابطه بین گدایی و اعتیاد، سرقت و غیره حکایت می کند.

این کارشناس اجتماعی ادامه داد: وقتی یک متکدی بتواند بدون زحمت و درد هزاران تومان در روز پول به جیب بزند و وقتی در پس پرده باندهایی باشند که افراد را به گدایی وادارند و خود پول حاصله را به دست آورند، ضربه شدیدی به اقتصاد جامعه وارد خواهد می شود.

بازارهای هفتگی صومعه سرا در دست تکدی گران

در شهرستان صومعه سرا، چند روز از هفته بازارهای محلی و هفتگی برپا می شود اما مدتی است که این بازارها چهره ناخوشایندی به خود گرفته اند.

تکدی گران بصورت خانوادگی از کشورهای هم مرز به منطقه خوش آب و هوای گیلان بویژه به شهر صومعه سرا آورده می شوند. بر اساس شواهد همراه این متکدیان کودکان با شربت خواب آور خوابانده تا راحت احساس ترحم مردم را برانگیزند، درآمد هر یک از این گداها در روز بیش از 30 هزار تومان است.

در این ارتباط شهردار تولم شهر شهرستان صومعه سرا گفت: تکدی گری معضلی است که چهره شهرها به ویژه بازارهای هفتگی را مخدوش کرده است.

علیرضا باقری افزود: متاسفانه ساماندهی و رسیدگی به وضعیت این تکدی گران که از اتباع خارجی هستند از عهده یک سازمان یا ارگان برنمی آید.

وی با اشاره به اینکه گدایی برای این افراد شغل محسوب می شود، اظهارداشت: این متکدیان زیر چتر گروه های مافیایی به شهرها می آیند.

شهردار تولم شهر گفت: تلاش های انجام شده در ارتباط با جمع آوری متکدیان اغلب در پایان کار بی نتیجه مانده است و نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

وی ادامه داد: مکان خاصی برای اسکان و نگهداری این تکدی گران وجود ندارد و به همین دلیل پس از جمع آوری آنها مردم شاهد حضور دوباره آنها در سطح جامعه هستند.

وی همچنین راه حل این معضل را در گرو همکاری تمامی نهادها دانست و از مردم خواست تا فریفته مظلوم نمایی این گدایان نشوند.

واردات گداها پردرآمدتر از واردات محصولات چینی

در تمام دنیا صادرات و واردات امری عادی است، کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز سهمی در رسیدن به نقطه اوج صادرات دارد و ناگزیر برای رسیدن به هدف های عالی و والا باید وارداتی هم داشت البته نه واردات متکدی!

واردات گدا واردات جدید و مدرنیته ای است که کارشناسان و عوامل کوشا و فعال خود را می طلبد و تخصصی می خواهد که از عهده هر شخصی بر نمی آید.

چهره کودکان با دست و پای معلول و زخمی صحنه دلخراشی ایجاد می کند و سماجت بیش از حد آنان برای دریافت پول افراد را وادار می کند که سکه ای برای آنها پرتاپ کرده و این سکه به جیب عده ای خاص می رود که بی زحمت به ثروت می رسند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره می گوید: دلسوزی بی‌ مورد مردم باعث افزایش متکدیان در سطح شهرها می ‌‌شود.

حسن تامینی با اشاره به اینکه تکدی گری در کلانشهرها از معضلات اجتماعی است، افزود: آنان که با گدایی کردن حیات می گذرانند، این گروه نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند یا خدمتی ارائه نمی دهند بلکه در مسیرهای انحرافی قدم می گذراند.

وی اظهارداشت: افزایش و کاهش این پدیده اجتماعی به معنای وضعیت پایدار و ناپایدار جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی است، مسئله تکدی گری تنها یک پدیده و معضل اقتصادی و مرتبط به بحران در این حوزه نیست بلکه ارتباط تنگاتنگ و استواری با مسئله فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: تکدی گری از معضلات جوامع شهری است که بر فضای اجتماعی، فیزیکی و زیبایی شهرها اثرگذار است و باعث آسیب های اجتماعی می شود.

بدون شک برانگیختن حس ترحم و دلسوزی در واقع اهرمی است که سودجویان با استفاده از آن در پی درآمدهای بدون تلاش هستند، این موضوع علاوه بر رواج تن پروری، شرایط بزهکاری را در جامعه فراهم می ‌کند، برای کودکانی که از سوی مافیای تکدی گری مورد سوء استفاده قرار می ‌گیرند نمی ‌توان آینده روشنی پیش بینی کرد.

بنابراین در کنار تلاش ‌های ارگان‌ های گوناگون که باید افراد بی بضاعت را زیر پوشش کمک‌ های خود قرار دهند، شهروندان نیز با بی اعتنایی به شگردهای متکدیان باید به مبارزه با این معضل اجتماعی بپردازند.