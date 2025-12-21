۴۰ کیلو تریاک در سلماس و میاندوآب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلماس از کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر در یک ماه گذشته خبر داد.

علی علایی گفت: در این بازه زمانی، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مرتبط موفق شدند ۱۷ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۴ نفر معتاد را شناسایی و دستگیر کنند.

وی همچنین گفت: ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر و یک‌هزار و ۵۰۰ عدد قرص غیرمجاز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

علایی افزود: در جریان این اقدامات، یک نفر قاچاقچی اصلی دستگیر و یک دستگاه خودرو که برای حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

کشف ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در میاندوآب

فرمانده انتظامی میاندوآب نیز از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۲ نفر توزیع کننده سابقه دار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی معلوم، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: برابر هماهنگی با مراجع قضائی، در بازرسی از مخفیگاه توزیع کنندگان در یکی از محلات شهرستان، مقدار ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را از یکدستگاه کشف و ضبط و دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی گردید.

سرهنگ رستم پور با بیان اینکه مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، از شهروندان خواست: ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.