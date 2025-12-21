عبور سامانه بارش زا طی ساعات آینده؛ دما در همدان کاهش می یابد

محمد حسن باقری شکیب در گفت و گو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی آسمان استان طی ۵ روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی نقاط پدیده مه آلودگی را خواهیم داشت.
وی گفت: با عبور دو موج ضعیف از منطقه طی ساعاتی از امشب و صبح فردا و نیز سه شنبه شب و صبح چهارشنبه بارشهای خفیف برف را در برخی از نقاط استان شاهد هستیم.
باقری شکیب گفت: با توجه به تغییرات دمایی انتظار داریم از امشب به بعد دو سه درجه از سرمای هوای استان کاسته شود.
وی افزود: روز گذشته بیشینه دما را از کبودرآهنگ داشتیم با منفی ۸ درجه و امروز دمای کمینه از همدان و بهار با منفی ۱۰ درجه گزارش شد و دمای بیشینه دیروز در همدان به منفی ۴ درجه گزارش شد.
