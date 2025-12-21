آمریکا پهپاد «شاهد۱۳۶» ایران را کپی کرد/ «کشور خلاق»، مقلد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «نشنالاینترست» در گزارشی اعلام کرد که نیروی تفنگداران دریایی آمریکا اخیراً یک هواپیمای بدون سرنشین تهاجمیِ رزمی ارزان قیمت یا «لوکاس» طراحی و تولید کرده که کپی پهپادهای ایرانی شاهد است.
نشنالایننترست دراینباره مینویسد: ایالات متحده همیشه خود را خلاقترین ملت جهان میدانست و دیگر ملتها و دولتها را تقلیدکننده، اما امروز در بسیاری زمینهها، بهویژه پهپادها، وضعیت برعکس شده است. چین، روسیه، ترکیه و اوکراین منابع زیادی برای تولید پهپاد سرمایهگذاری کردهاند، در حالی که آمریکا به دستاوردهای گذشته بسنده کرده است. اما یک قدرت پهپادی بیش از دیگران تأثیرگذار بوده؛ کشور ایران که پهپادهای ارزانقیمت و موثر شاهد آن در درگیریهای اخیر نقش برجستهای داشتند.
این نشریه آمریکایی با ادعای اینکه روسیه در جنگ اوکراین از این پهپادهای ایرانی استفاده کرده افزود: کارآمدی پهپاد شاهد در استفاده گسترده آن (در جهان) خود را نشان میدهد. بسیاری از قدرتهای نظامی برتر جهان برای خرید این پهپادها صف کشیدهاند. روسیه در اوکراین به آنها وابسته شده است. اسرائیل از حضورشان در آسمان خود نگران شده است. ونزوئلا به ایران اجازه داده کارخانههای متعددی برای تولید این پهپادها در خاک خود احداث شود؛ و به شکلی عجیب، آمریکاییها نیز عاشق این پهپادهای ایرانی شدهاند و با مهندسی معکوس این نوع پهپاد را ساختهاند.
به نوشته نشنالاینترست پهپاد لوکاس نیروی دریایی آمریکا از نظر ظاهری، ساختاری کاملاً شبیه پهپاد شاهد -۱۳۶ دارد و هیچ نشانهای از ابتکار و خلاقیت مستقل در آن دیده نمیشود.
این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه «ایالات متحده یک پهپاد شاهد را بهدست آورده و با کالبدشکافی فناوری آن، نسخه آمریکایی لوکاس را ساخته است.» این گزارش همچنین مدعی است که ایران در سال ۲۰۱۱ با مهندسی معکوس پهپاد آمریکایی RQ-۱۷۰ توانست پایههای برنامه پهپادی خود را بنا کند و همین فناوری، ساخت مدلهای ابتدایی شاهد را ممکن ساخت و سپس ایران سامانههای پیشرفتهتری تولید کرد که اکنون فراتر از توان تولیدی آمریکا توصیف میشوند.
در ادامه این گزارش آمده است که برخی ممکن است این اقدام آمریکا را «پاسخ متقابل» به مهندسی معکوس ایران بدانند، اما اهمیت اصلی اینجاست که ارتش آمریکا اکنون از فناوری کشوری بهره میگیرد که سالها آن را در حوزه نظامی بهعنوان یک کشور پیشرفته قبول نداشت.
اوایل آذرماه نیز شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد که «ارتش آمریکا اولین اسکادران از پهپاد تهاجمی خود در غرب آسیا را تشکیل داد که از پهپادهایی که طراحی و فناوری آنها مستقیماً از ایران گرفته شده است، استفاده میکند. این اسکادران تحت کنترل یک گروه ویژه است که چند ماه پیش توسط فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) تشکیل شد، و با اسم گروه ویژه «حمله عقرب» نامگذاری گردید.
یک مقام نظامی آمریکا در گفتگو با سیانان گفت: پهپادهای لوکاس پس از مهندسی معکوس پهپاد شاهد ایران ساخته شدند. در بیانیه مطبوعاتی فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) نیز اعلام شد که پهپادهای «لوکاس» که توسط سنتکام مستقر شدهاند، برد وسیعی دارند و برای عملیات خودکار طراحی شدهاند. آنها را میتوان با مکانیسمهای مختلفی از جمله منجنیق، برخاست با کمک موشک و سیستمهای زمینی و خودرویی متحرک پرتاب کرد.
