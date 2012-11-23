به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی درهمایش مشترک پلیس و شهرداری گفت: دستگاه‌های زیادی در موضوع ترافیک اثرگذار هستند اما آنها نباید خود را جزیره‌های مستقل بدانند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: پلیس راهور و مدیریت شهری حدود 80 درصد در وضعیت ترافیک پایتخت نقش داشته و در بهبود آن موثرند.

وی تردد لجام گسیخته موتورسیکلت‌ها را یکی از اصلی‌ترین معضلات تهران دانست و اظهار داشت: معضل موتورسیکلت‌ها از مهم‌ترین ناهنجاری‌های شهری محسوب می‌شود.

معاون شهردار تهران گفت: برای کاهش ترافیک باید به سمت توسعه شبکه حمل و نقل همگانی از جمله مترو و بی‌آرتی پیش برویم و فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم.

وی توسعه فرهنگ ترافیک و بهبود رفتارهای ترافیکی را از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش ترافیک بر شمرد و تصریح کرد: باید دنبال راه حل‌هایی باشیم که با حداقل هزینه، حداکثر استفاده را ببریم تا به مقصد برسیم.

تشکری هاشمی افزود: هر سال 400 هزار دستگاه خودروی جدید به خیابان های تهران وارد می‌شود که اگر آن‌ها را پشت سر هم قرار دهیم، طول آنها به 2 هزار کیلومتر می‌رسد در حالی که طول تمام معابر تهران مجموعاً 4 هزار کیلومتر است.

وی با تاکید بر این که نمی‌توانیم برای روان‌سازی ترافیک معجزه کنیم، اضافه کرد: دنبال یک مدل مردم محور هستیم، مدلی که بر اساس آن خیابان‌ها فقط برای مالکان خودروهای شخصی نیست بلکه برای همه مردم است.

معاون شهردار تهران گفت: مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی بزرگ‌ترین دلایل به وجود آمدن ناهنجاری‌هایی مانند مسافربرهای شخصی و هنجارشکنی موتورسیکلت‌هاست.

وی با اعلام این که پلیس راهور و مدیریت شهری به تنهایی قادر به حل مشکل ترافیک نیستند، تاکید کرد: در زمینه حل مشکل ترافیک تهران جای خالی مجموعه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، وزارت صنعت و خودروسازان احساس می‌شود.

تشکری هاشمی افزود: در موضوع ترافیک پایتخت و حل مشکل آن تنها نمی‌توان به پلیس راهور و مدیریت شهری تکیه کرد چرا که سایر مجموعه‌ها نیز سهم و نقش به سزایی در این میان ایفاء می‌کنند و باید به این موضوع ورود پیدا کنند.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: وجود مسافربرهای شخصی تنها یک موضوع حمل و نقلی نیست بلکه یک پدیده فرهنگی و در عین حال اقتصادی است که با معیشت مردم رابطه مستقیم دارد، به این معنا که هر گاه شهروندان به لحاظ درآمد دچار مشکل شده و در مضیقه قرار می‌گیرند، به عنوان شغل دوم یا سوم با خودروی شخصی به جابه‌جایی مسافر می‌پردازند.

