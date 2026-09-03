رضوانی: ارسباران قطب گردشگری و کشاورزی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی شامگاه پنجشنبه در نخستین جشنواره استانی زغال‌اخته و سماق ارسباران در تبریز، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این منطقه تأکید کرد.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره اظهار کرد: برگزاری این رویداد در سطح استانی نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های تولیدی منطقه و اهمیت جایگاه کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات بومی ارسباران است.

ارسباران ظرفیت گسترده‌ای در کشاورزی و گردشگری دارد

رضوانی با اشاره به گستردگی حوزه انتخابیه خود گفت: شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند حدود یک‌پنجم روستاهای آذربایجان شرقی را در خود جای داده‌اند و مجموع روستاهای این سه شهرستان به ۵۷۰ روستا می‌رسد.

وی افزود: این سه شهرستان حدود چهار هزار کیلومترمربع وسعت دارند و نزدیک به ۶۵ درصد عشایر آذربایجان شرقی نیز در این منطقه مستقر هستند که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه آن در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و زندگی عشایری است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند ادامه داد: ارسباران و قره‌داغ از مناطق مهم گردشگری استان به شمار می‌روند و هر سال گردشگرانی از نقاط مختلف کشور به این منطقه سفر می‌کنند. زیرساخت‌های گردشگری نیز تا حدودی در منطقه ایجاد شده و ظرفیت توسعه بیشتری دارد.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های بخش کشاورزی منطقه گفت: محصولات متنوع و باکیفیتی در شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند تولید می‌شود و این منطقه در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری از ظرفیت‌های شاخص آذربایجان شرقی برخوردار است.

ضرورت عبور از فروش سنتی محصولات

رضوانی یکی از مهم‌ترین نیازهای بخش کشاورزی منطقه را تغییر شیوه عرضه و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان همچنان محصولات خود را به شیوه سنتی عرضه می‌کنند و برای ایجاد تحول در این بخش، باید حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه تجهیزات بسته‌بندی، ایجاد واحدهای فرآوری و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند ارزش افزوده محصولات منطقه را افزایش داده و مسیر ورود آنها به بازارهای خارج از کشور را هموار کند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند با تأکید بر ظرفیت صادراتی زغال‌اخته و سماق ارسباران خاطرنشان کرد: این محصولات در بازارهای جهانی مشتری دارند، اما برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی باید کیفیت بسته‌بندی و فرآوری آنها ارتقا یابد.

رضوانی تأکید کرد: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند زمینه تبدیل محصولات بومی ارسباران به برندهای معتبر و صادراتی را فراهم کند.