به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان دیگر تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود.

وی همچنین مدعی شد که نظامیان صهیونیست، شمار زیادی از «شبه‌نظامیان» را در این منطقه از بین برده‌اند.

ارتفاعات علی‌الطاهر طی ماه‌های اخیر به یکی از نقاط اصلی درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله تبدیل شده و اسرائیل بارها آن را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل مدعی شد که به‌صورت عملیاتی بر زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان مسلط شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: باوجود تهدیدات ایران، ما طی ساعات گذشته توانستیم زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله را در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به کنترل عملیاتی خود درآوردیم.

حزب الله هنوز به این ادعای رژیم صهیونیستی واکنش نشان نداده است.

منابع لبنانی پیش از این اعلام کردند که ارتش اشغالگر ارتفاعات علی الطاهر را در شهرستان نبطیه هدف حمله پهپادی قرار داده و انفجاری نیز در شهرک المنصوری رخ داده است.