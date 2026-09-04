به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال در شرایطی از راه میرسد که نتایج دو هفته ابتدایی چهره متفاوتی به جدول داده و فاصله تیمها هنوز بسیار کم است. در صدر جدول مس سونگون با دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز قرار دارد و پالایش نفت بندرعباس نیز با همین تعداد امتیاز در تعقیب صدرنشین است. پالایش نفت شازند، گهرزمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان نیز با چهار امتیاز در جمع تیمهای بالانشین قرار دارند.
هفته دوم با برد پرگل شازند، پیروزی سخت مس سونگون و تساوی گیتیپسند و گهرزمین همراه بود و حالا تیمها برای تثبیت جایگاه خود و جبران نتایج هفتههای ابتدایی رقابت خواهند کرد. هفته سوم لیگ برتر فوتسال روز جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
جدال دو تیم ساوجی برای سه امتیاز
یکی از دیدارهای جذاب هفته سوم تقابل سنایچ ساوه و شهرداری ساوه است. دیداری که میتواند برای هر دو تیم اهمیت ویژهای داشته باشد. سنایچ پس از دو تساوی متوالی مقابل گیتیپسند و فولاد زرند همچنان در جستوجوی نخستین پیروزی فصل است. در سوی مقابل شهرداری ساوه پس از شکست هفته نخست برابر گهرزمین در هفته دوم با سه گل پالایش نفت اصفهان را شکست داد و با روحیهای متفاوت پا به این مسابقه میگذارد.
صدرنشین به دنبال سومین برد
مس سونگون شروعی قدرتمند در فصل جدید داشته است. این تیم پس از پیروزی ۴ بر صفر برابر پردیس شهید شیری در هفته نخست در قرچک نیز نگین تندیس را ۲ بر یک شکست دادند تا با ۶ امتیاز صدرنشین شوند.
حالا شهرداری ساوه برابر تیمی قرار میگیرد که علاوه بر صدرنشینی از نظر آماری نیز شروع خوبی داشته است. با این حال شهرداری نشان داده در هفته دوم میتواند برابر حریفان بالاتر از خود حرفهایی برای گفتن داشته باشد و مس برای ادامه صدرنشینی کار سادهای نخواهد داشت.
مأموریت سخت مشهدیها
دائمپناه مشهد که دو هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشته در هفته سوم باید مقابل پالایش نفت بندرعباس قرار بگیرد؛ تیمی که شروعی کاملاً متفاوت داشته است.
پالایش نفت بندرعباس پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر فولاد هرمزگان در هفته نخست، در هفته دوم نیز دلسوختگان قم را ۴ بر ۲ شکست داد و با ۶ امتیاز در جمع مدعیان بالای جدول قرار گرفت.
در نقطه مقابل دائمپناه در هفته دوم شکست سنگین ۶ بر ۲ برابر پالایش نفت شازند را تجربه کرد و حالا برای نخستین امتیاز فصل باید مقابل یکی از آمادهترین تیمهای آغاز فصل قرار بگیرد.
مدافع عنوان قهرمانی همچنان در انتظار اولین برد
گیتیپسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی هنوز موفق به کسب پیروزی در فصل جدید نشده است. اصفهانیها پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر سنایچ در هفته نخست در هفته دوم نیز در یک بازی پرگل مقابل گهرزمین به تساوی ۳ بر ۳ رسیدند.
حالا فولاد زرند ایرانیان برابر گیتیپسند قرار میگیرد تیمی که با وجود تساوی بدون گل برابر سنایچ در هفته دوم شروع قابل قبولی داشته و چهار امتیاز از دو بازی گرفته است. برای گیتیپسند این مسابقه فرصتی مهم برای شکستن طلسم پیروزی و نزدیک شدن به جمع مدعیان خواهد بود.
دو تیم به دنبال خروج از بحران
دلسوختگان قم و پردیس شهید شیری در حالی مقابل یکدیگر قرار میگیرند که هر دو تیم برای بهبود وضعیت خود در جدول به سه امتیاز نیاز دارند.
دلسوختگان پس از تساوی برابر پالایش نفت شازند در هفته نخست در هفته دوم ۴ بر ۲ مقابل پالایش نفت بندرعباس شکست خورد. پردیس شهید شیری نیز شرایط سختتری دارد و پس از شکست ۴ بر صفر مقابل مس سونگون در هفته اول در هفته دوم نیز برابر فولاد هرمزگان با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد.
هفته سوم و فرصتی تثبیت برای صدرنشینان
با توجه به نتایج دو هفته نخست هفته سوم میتواند نخستین هفتهای باشد که مدعیان اصلی چهره جدیتری از خود نشان میدهند. مس سونگون و پالایش نفت بندرعباس با ۶ امتیاز در بالای جدول ایستادهاند اما تیمهایی مانند پالایش نفت شازند، گهرزمین و فولاد زرند نیز تنها دو امتیاز با صدر فاصله دارند.
از سوی دیگر گیتیپسند برای رسیدن به نخستین برد، تیمهای انتهای جدول برای کسب نخستین امتیازها و تیمهای میانه جدول برای نزدیک شدن به جمع مدعیان انگیزههای متفاوتی دارند. به همین دلیل هفته سوم میتواند یکی از هفتههای تعیینکننده در شکلگیری نخستین تصویر واقعی از مدعیان فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشد.
برنامه هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
*سن این ساوه - پالایشگاه نفت شازند
*فوتسال مس سونگون - شهرداری ساوه
*دائم پناه مشهد - فوتسال پالایش نفت بندرعباس
*گیتی پسند - فولاد زرند ایرانیان
*گهر زمین سیرجان - پالایش نفت اصفهان
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