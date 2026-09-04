به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد: ادعای عدم ارائه کمک از سوی سئول در خصوص تنگه هرمز بی‌اساس است.

بر اساس این گزارش، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی مدعی شد: ما در حال بررسی گزینه‌های مختلف درباره تنگه هرمز، از جمله اقدام نظامی، هستیم.

خبرگزاری اسپوتنیک هم به نقل از رسانه های غربی گزارش داد که دولت کره جنوبی در حال بررسی مأموریتی احتمالی در تنگه هرمز است که شامل یک کشتی پشتیبانی دریایی و هواپیماهای گشت دریایی می‌شود.

بنا به ادعای این رسانه‌ها، دولت کره جنوبی به آمریکا اطلاع داده است که آماده مشارکت در این مأموریت است و مقدمات لازم برای اخذ تأییدیه پارلمانی را آغاز کرده است.

این تحولات در حالی است که دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی گزارش‌ها درباره استقرار قریب‌الوقوع نیروهای این کشور در تنگه هرمز را نادرست خوانده و تأکید کرده است که «هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.»

در صورت تصویب، این استقرار دریایی نشان‌دهنده تغییر چشمگیری در سیاست کره جنوبی خواهد بود، چرا که دونالد ترامپ به فشار بر این کشور برای مشارکت بیشتر در کارزار آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد.

دونالد ترامپ،رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۵ مرداد دستور داد مشارکت نیروهای آمریکایی در رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. او علاوه بر هزینه این رزمایش‌ها و تلاش برای کاهش تنش با کره شمالی، از خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران نیز انتقاد کرده بود.