اسماعیل نژاد امتیازآورترین بازیکن ایران؛ امین هزارتایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال در نخستین دیدار خود در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ سه بر صفر نیوزیلند را شکست داد.

امین اسماعیل نژاد با کسب ۱۱ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. دیلان گرنت بازیکن شماره ۱۴ نیوزیلند نیز با کسب ۱۲ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۵ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۳۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال نیوزیلند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۴۹ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۱ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

همچنین، امین اسماعیل نژاد کاپیتان تیم ملی والیبال تا قبل از این مسابقه برای تیم ملی ۹۸۹ پوئن در رویدادهای مختلف به دست آورده بود و این بازیکن با کسب ۱۱ پوئن مقابل نیوزیلند رکورد جدید ثبت کرد و در زمره بازیکنانی قرار گرفت که هزار امتیاز برای تیم ملی والیبال کسب کردند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هند می‌رود.