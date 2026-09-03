به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از تأیید طرح افزایش دو برابری حق‌التدریس فرهنگیان شاغل و بازنشسته از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، میانگین پرداختی به ازای هر ساعت تدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.



وزیر آموزش و پرورش افزود: فرایندهای اجرایی و نهایی‌سازی این طرح در حال انجام است و ابلاغ رسمی آن نیز به‌زودی صورت خواهد گرفت.



کاظمی همچنین از افزایش دو برابری میانگین کارانه و حق مدیریت مدیران مدارس خبر داد و گفت: در راستای تقویت انگیزه و تشویق فرهنگیان به استمرار خدمت، پاداشی معادل یک ماه حقوق برای همه معلمان در نظر گرفته شده است.



وی افزود: این میزان برای فرهنگیانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، تا یک‌ونیم ماه افزایش خواهد یافت تا بخشی از دشواری‌ها و شرایط ویژه خدمت در این مناطق جبران شود.



فوق‌العاده ویژه برای معلمان مناطق سخت‌گذر



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط متفاوت فعالیت معلمان در مدارس عشایری و روستاهای صعب‌العبور اظهار کرد: برای این گروه از فرهنگیان، فوق‌العاده ویژه در نظر گرفته شده است.



کاظمی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی تصویب این بسته حمایتی در حال انجام است و جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از فرهنگیان، افزایش حق‌التدریس، کارانه و حق مدیریت و همچنین پیش‌بینی مشوق‌های ویژه برای معلمان مناطق محروم و صعب‌العبور را از محورهای این مجموعه اقدامات عنوان کرد.



مطالبات بازنشستگان پیگیری می‌شود



وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات فرهنگیان بازنشسته ناشی از رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور کامل پرداخت شده است.



کاظمی افزود: تلاش می‌کنیم مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان شهریورماه امسال تسویه شود.



وی ابراز امیدواری کرد: با انجام این پرداخت، بازنشستگان فرهنگی سال تحصیلی جدید را با آرامش و اطمینان بیشتری آغاز کنند.