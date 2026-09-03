به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از تأیید طرح افزایش دو برابری حقالتدریس فرهنگیان شاغل و بازنشسته از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، میانگین پرداختی به ازای هر ساعت تدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: فرایندهای اجرایی و نهاییسازی این طرح در حال انجام است و ابلاغ رسمی آن نیز بهزودی صورت خواهد گرفت.
کاظمی همچنین از افزایش دو برابری میانگین کارانه و حق مدیریت مدیران مدارس خبر داد و گفت: در راستای تقویت انگیزه و تشویق فرهنگیان به استمرار خدمت، پاداشی معادل یک ماه حقوق برای همه معلمان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این میزان برای فرهنگیانی که در مناطق محروم خدمت میکنند، تا یکونیم ماه افزایش خواهد یافت تا بخشی از دشواریها و شرایط ویژه خدمت در این مناطق جبران شود.
فوقالعاده ویژه برای معلمان مناطق سختگذر
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط متفاوت فعالیت معلمان در مدارس عشایری و روستاهای صعبالعبور اظهار کرد: برای این گروه از فرهنگیان، فوقالعاده ویژه در نظر گرفته شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی تصویب این بسته حمایتی در حال انجام است و جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از فرهنگیان، افزایش حقالتدریس، کارانه و حق مدیریت و همچنین پیشبینی مشوقهای ویژه برای معلمان مناطق محروم و صعبالعبور را از محورهای این مجموعه اقدامات عنوان کرد.
مطالبات بازنشستگان پیگیری میشود
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات فرهنگیان بازنشسته ناشی از رتبهبندی اشاره کرد و گفت: مطالبات مربوط به سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهطور کامل پرداخت شده است.
کاظمی افزود: تلاش میکنیم مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان شهریورماه امسال تسویه شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با انجام این پرداخت، بازنشستگان فرهنگی سال تحصیلی جدید را با آرامش و اطمینان بیشتری آغاز کنند.
قم- وزیر آموزش و پرورش از تأیید افزایش دو برابری حقالتدریس فرهنگیان شاغل و بازنشسته خبر داد و گفت: میانگین پرداختی هر ساعت به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از تأیید طرح افزایش دو برابری حقالتدریس فرهنگیان شاغل و بازنشسته از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، میانگین پرداختی به ازای هر ساعت تدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
نظر شما