استقبال مردم ابرکوه از نمایش "کیست مرا یاری کند"

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "کیست مرا یاری کند" که با همت کانون فرهنگی مسجد موسی بن جعفر(ع) ابرکوه و دعوت ازگروه فرهنگی هنری آل طه وابسته به دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سالن معلم بر روی صحنه رفت، با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد.

کارگردان این نمایش مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش روایتگر مظلومیت و جانفشانی امام حسین(ع) و یارانش از شهادت حضرت علی اصغر(ع) تا خرابه شام است.

سعید اکرمی افزود: "کیست مرا یاری کند" یک مداحی تصویری یا سمفونی تراژدی است که بر خلاف تعزیه که مردم در نقش یک تماشاچی به ایفای نقش می پردازند، مخاطب را با خود همراه می سازد و به همین دلیل کمتر کسی بدون اشک ریختن سالن را ترک می کند.

وی گفت: این نمایش در چهارمین اجرا در شهرستان ابرکوه به روی صحنه رفته است و قبل از آن در یزد، اصفهان و رفسنجان به نمایش در آمده و در آن 32 نفر به ایفای نقش پرداخته اند.

اکرمی افزود: این نمایش در بهمن ماه سال جاری در جشنواره دانشجویی سوگواره آیینی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت خواهد کرد.