  1. جامعه
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وضعیت پیوند کلیه در ایران/ 14 میلیون نفر درگیر بیماریهای کلیوی

وضعیت پیوند کلیه در ایران/ 14 میلیون نفر درگیر بیماریهای کلیوی

یک جراح و متخصص بیماریهای کلیوی با بیان اینکه هر سال دو هزار پیوند کلیه در کشور انجام می شود گفت: 14 میلیون ایرانی به نوعی درگیر بیماریهای کلیوی هستند.

دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، فشارخون و افزایش قند خون را عامل اصلی ابتلا به بیماریهای کلیوی دانست و گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود که مربوط به سال 90 است، 30 درصد جمعیت کشور یعنی 14 میلیون ایرانی به نوعی درگیر بیماریهای کلیوی هستند.

وی با اعلام اینکه از هر 5 ایرانی یک نفر نیاز به بررسی وضعیت جسمی از نظر ابتلا به بیماریهای کلیوی دارد، افزود: پیش‌بینی می شود که هر سال حدود 20 درصد به تعداد بیماران دیالیزی در کشور اضافه می‌شود.

نوروزی با اشاره به کمبود 2 هزار دستگاه دیالیز در کشور، اظهارداشت: در حدود 50 درصد از دستگاههای دیالیز در کشور بیش از عمر متوسط مورد استفاده قرار گرفته اند و باید برای آنها جایگزین داشته باشیم.
 
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی از وجود 4500 دستگاه دیالیز و فعال بودن 450 بخش دیالیز در کشور خبر داد و افزود: بر اساس آمارهایی که ارائه می شود، بین 15 تا 30 هزار بیمار دیالیزی تحت درمان هستند.
 
نوروزی با اشاره به بالا بودن رشد بیماریهای کلیوی در کشور و کمبود دستگاههای دیالیز، پیوند از مرگ مغزی را بهترین شیوه درمان بیماران دیالیزی دانست و گفت: از سال 1345 تاکنون 31 هزار و 850 نفر در کشور پیوند کلیه شده اند که سرنوشت 11 هزار و 850 بیمار نامعلوم است. یعنی اینکه نمی دانیم این بیماران فوت شده اند و یا دوباره دیالیز می شوند.
 
این جراح و متخصص بیماریهای کلیوی با اعلام اینکه سالانه 2‌ هزار پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود، افزود: در سال 88 سهم پیوند کلیه از مرگ مغزی حدود 395 مورد بود که این آمار در سال 89 به 590 مورد و در سال گذشته به 760 مورد رسید.
 
نوروزی با اعلام اینکه ایران در رتبه چهل و ششم آمار مرگ مغزی در جهان قرار دارد، گفت: اگر همه موارد مرگ مغزی در کشور حاضر به اهدای هر دو کلیه خود شوند بسیاری از مشکلات بیماران دیالیزی برطرف خواهد شد.
کد مطلب 1753743

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