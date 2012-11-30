خودکفایی ایران در ساخت صندلی دندانپزشکی/صادرات دندان مصنوعی به کانادا و آمریکا

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شروع به کار ما و حرکت به سمت خودکفایی در زمینه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور، از سال 60 و به دنبال برگزاری اولین نمایشگاه دندانپزشکی در دانشگاه تهران آغاز شد.

وی افزود: با دعوت از متخصصین و محققین کشور، از آنها خواستیم از محصولاتی که در این نمایشگاه وجود دارد، ایده بگیرند و آنها را در داخل تولید کنند.

رئیس اولین کنگره مواد دندانی ایران، از ساخت یونیت(صندلی دندانپزشکی) به عنوان اولین محصول و تجهیزات ساخت داخل در این حوزه نام برد و گفت: خوشبختانه ساخت یونیت در داخل روند خوبی را طی کرده است و علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است.

رئیس پژوهشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار ایرانی نامگذاری شده است، افزود: شاید وجود تحریمها، بهترین فرصت برای رسیدن به خودکفایی کامل در زمینه مواد و تجهیزات دندانپزشکی است.

به گفته فاضل، با وجود متخصصین و اساتید دندانپزشکی در کشور، باید بتوانیم در این عرصه به رقابت با سایر کشورها بپردازیم و حتی صادر کننده جهانی نیز باشیم.

وی با اشاره به وجود مراکز تحقیقاتی در زمینه دندانپزشکی، مراکز رشد و همچنین تشکیل شرکتهای دانش بنیان در کشور، اظهارداشت: هدف ما از برگزاری اولین کنگره مواد دندانی، این است که نقاط ضعف و ابهام در زمینه دندانپزشکی برطرف شود و بتوانیم ایده ها را تبدیل به محصول صنعتی کنیم.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت از تشکیل کمیته ای در وزارت بهداشت با هدف حمایت از تولیدات دندانپزشکی در داخل خبر داد و افزود: بالغ بر 144 محصول که استانداردهای لازم را دارند، در داخل تولید می شود و در حال بررسی هستیم که واردات محصولات مشابه آنها نیز محدود کنیم.

فاضل با تاکید بر کنترل بازار قاچاق مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور، تصریح کرد: بالغ بر 3 تا 4 هزار قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی وجود دارد که نیاز است به ترتیب اولویت ارزبری آنها، بر روی تولید مشابه این مواد و تجهیزات در داخل کشور کار کنیم.

نخستین کنگره بین المللی مواد دندانی ایران از 15 تا 17 آذر ماه جاری با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن دندانپزشکی ایران در سالن شهید هدایت دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار می گردد.