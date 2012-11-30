امید به فعالسازی حمل و نقل بین المللی لرستان/ چشم براه تولد "زاگرس"

به گزرش خبرنگار مهر، نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان مستعد و زرخیز لرستان چالشی است که صادرات این استان را در بن بست نگه داشته تا بارها مسئولان و متولیان امر از این موضوع انتقاد کنند که آخرین پرده از انتقادات در این زمینه به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برمی گردد تا حجت الله بیرانوند از کوتاهی های صورت گرفته در این زمینه انتقاد کند.

البته پیش از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان مسئولان دیگری نیز بودند که در کنار فعالان عرصه تجارت و بازرگانی استان از تبعات نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان فریاد سر دادند و خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در این راستا در آخرین اظهار نظرهای امیدوارکننده مسئولان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان بارقه های امید برای فعالیت این شرکت شکل گرفت تا مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان در ان رابطه به خبرنگار مهر بگوید که تاکنون 95 درصد کار راه اندازی این شرکت انجام شده است.

نصرت الله حیدری با بیان اینکه آخرین مجوز برای راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان باید از سوی اتاق بازرگانی کشور صادر شود عنوان کرد: در صورت صدور این مجوز این شرکت می تواند کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.

و اما در آخرین پیگریهای صورت گرفته از سوی مسئولان استان برای راه اندازی این شرکت چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و امور گمرکی اتاق خرم آباد، با موضوع بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی فعالسازی شرکت حمل و نقل بین المللی در لرستان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد شامگاه پنج شنبه در این جلسه ضمن تشریح ضرورت راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی در استان، از اینکه یک شرکت در استان موفق به اخذ مجوز تأسیس شرکت حمل و نقل بین المللی شده است ابراز خرسندی کرد.

حسین سلاح ورزی با تاکید بر تسریع در فعالسازی این شرکت حمل و نقل گفت: این قدم گامی مثبت در راستای ارتقا سطح صادرات استان است.

وی ادامه داد: در این راستا از بازرگانان و تشکلهای صادراتی استان می خواهیم تا این شرکت نوپا را در انجام وظایف خود یاری دهند.

محمد عیقرلو مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی P.B.S نیز به بیان مزایای تاسیس شرکت های حمل ونقل بین المللی پرداخت و گفت: بر اساس کنوانسیون های بین المللی این شرکت ها اختیارات زیادی دارند و می توانند در سراسر ایران شعبه داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت حمل و نقل بین المللی می تواند تمامی نیازهای بازرگانان لرستانی اعم از بسته بندی، بیمه، بازرسی و ... را برطرف کند، گفت: این شرکت ها بازوی بازرگانان و تسهیل کننده فرآیند صادرات و واردات هستند.

وی همچنین خواستار همکاری بازرگانان و نمایندگان حاضر در جلسه با شرکت حمل و نقل بین المللی "زاگرس" که یک شرکت بومی و نوپاست در راستای رونق بخشیدن به بخش حمل و نقل و همچنین تجارت خارجی استان شد.

بنابر این گزارش در پایان جلسه پیشنهاداتی اعم از اعلام برنامه زمانبندی راه اندازی و چگونگی شروع فعالیت های شرکت حمل ونقل بین المللی زاگرس به سازمان های مربوطه، اتاق خرم آباد و تشکل های صادراتی استان، انجام اقدامات لازم در خصوص متصل شدن گمرک خرم آباد به مبدأ "کارنه تیر" و مقصد ترانزیت توسط گمرک خرم آباد، اخذ مجوز صدور "کارنه تیر" توسط اتاق خرم آباد، ایجاد انبارهای عمومی توسط بخش خصوصی با توجه به کمبود فضای گمرک خرم آباد، دعوت به همکاری رانندگان واجد شرایط در استان و آموزش های لازم به آنها از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد.

به هر روی آنچه مسلم است یکی از اساسی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و صادرات در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور است به طوریکه یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی کالاها، نیاز به خدمات حمل و نقل، نیازی روزافزون و امری گریزناپذیر است؛ موضوعی که در بازار رقابت کالاها می تواند قدرت رقابت پذیری هر کشور را افزایش دهد.

این در حالیست که نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به عنوان چالشی که سالهاست حوزه صادرات کالا در این استان را درگیر کرده است همچنان صادر کنندگان را آزار می دهد که امید می رود به قدم های برداشته شده زمینه رفع این مشکل فراهم شود.